Atlético-MG x Patrocinense. Onde assistir, prováveis times e desfalques O líder Galo encara o time de Patrocínio no duelo matinal deste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro

O líder Atlético-MG entra em campo neste domingo, 6 de fevereiro, às 11h, no Mineirão, contra o Patrocinense, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro.

A equipe atleticana vem de goleada sobre o Uberlândia por 4 a 0 na rodada passada com um time alternativo. Para encarar o time de Patrocínio, sexto colocado com quatro pontos e lutando par entrar no G4, o técnico Antônio Mohamed vai ter muitos atletas considerados titulares.

O time alvinegro lidera a competição com sete pontos e pode abrir boa vantagem em relação aos rivais caso supere o rival do interior no Mineirão.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

ATLÉTICO-MG X PATROCINENSE

Data: 6 de fevereiro de 2022

Horário: 11h(de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Vinicius Gomes do Amaral

Assistentes: Pablo Alves Almeida da Costa e Samuel Henrique Soares Silva

Onde assistir: Premiere

Onde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM

ATLÉTICO-MG (Técnico: Antônio Mohamed)

Everson; Mariano, Réver (Diego Godín) e Nathan Silva e Guilherme Arana; Jair, Allan, Zaracho e Nacho Fernández; Hulk e Keno.

Desfalque: nenhum

PATROCINENSE (Técnico: Gustavo Brandão)

Jacsson, Júlio César, Alisson Brand, João Gabriel e Samuel Toscas; Michel Elói, Zé Augusto e Magno ; Wellinton, Reis e Caio Ribeiro

Desfalque: nenhum

