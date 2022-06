Atlético-MG x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistir Hoje, o Atlético-MG é o sexto colocado do Brasileirão, com 18 pontos conquistados; já o Flamengo vem décimo, com 15 pontos na tabela

Neste domingo, Atlético-MG e Flamengo se enfrentam no Mineirão, às 16h, em partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão. Atualmente, o Galo é o sexto colocado da tabela, com 18 pontos. O Rubro-Negro, por sua vez, aparece em décimo, com 15 pontos conquistados.





> Quem é melhor: Atlético ou Flamengo? Veja votação do LANCE!

No Atlético-MG, o técnico Antonio Mohamed conta com os retornos de Allan e Jair, que cumpriram suspensão automática na rodada passada, contra o Ceará. Por outro lado, Zaracho segue em transição física e fica de fora mais uma vez.

Já no Flamengo, a lista de desfalques é maior. Bruno Henrique, com lesão multiligamentar no joelho direito, David Luiz, com dores na parte posterior da coxa, e Thiago Maia, com febre, se juntam a Santos, Fabrício Bruno e Matheus França como baixas.

Isla, por sua vez, foi liberado para negociar pela Universidad Católica, do Chile, e não deve mais jogar pelo Flamengo. As boas notícias ficam por conta das voltas de Rodrigo Caio e Marinho, que foram ausências contra o Cuiabá, na quarta-feira (veja a lista de relacionados do Fla).

E MAIS:

FICHA TÉCNICA

Atlético-MG x Flamengo

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data e hora: 19 de junho de 2022, às 16h

Árbitro: Raphael Claus (FIFA/SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA/SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

Quarto árbitro: Alex Ang Ribeiro (MG)

VAR: Alex Ang Ribeiro (RN)

Onde assistir: Globo, Premiere e em Tempo Real no LANCE!/Voz do Esporte

ATLÉTICO-MG (Técnico: Turco Mohamed)

Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Rubens (Eduardo Vargas) e Nacho Fernández; Keno e Hulk.

Suspensos: –

Pendurados: Rubens, Éverson, Antonio Mohamed (técnico), Mariano e Nacho Fernández

Desfalques: Zaracho (transição física)

FLAMENGO (Técnico: Dorival Júnior)

Diego Alves; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Ayrton Lucas (Filipe Luís); João Gomes, Andreas Pereira, Everton Ribeiro; Vitinho (Lázaro), Arrascaeta e Gabigol.

Suspensos: –

Pendurados: Matheuzinho, Lázaro, Andreas Pereira e João Gomes

Desfalques: Santos, Fabrício Bruno, Matheus França, Bruno Henrique, David Luiz (DM), Thiago Maia (febre) e Isla (liberado)

E MAIS: