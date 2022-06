Atlético-MG x Flamengo: jogo marca encontro de treinadores que vivem momentos distintos na temporada Enquanto Antonio Mohamed balança no cargo de treinador do Atlético-MG, Dorival Júnior vem de uma vitória contundente sobre o Cuiabá e busca retomar a confiança do Flamengo

O jogo entre Atlético-MG e Flamengo deste domingo colocará frente a frente Antonio Mohamed e Dorival Júnior, dois técnicos que vivem momentos distintos na temporada. Enquanto o comandante do Galo busca uma sobrevida no clube mineiro, o recém-chegado treinador do Rubro-Negro busca retomar a confiança da equipe.





“El Turco” Mohamed vive o momento mais delicado desde que foi apresentado como novo técnico do Atlético-MG, em janeiro deste ano. Isso porque, além do baixo desempenho do time, o Galo engatou uma sequência de quatro jogos sem vencer, com seis gols sofridos e quatros marcados.

A má fase, inclusive, vem a poucos dias de partidas importantes do Atlético-MG na temporada. Depois do confronto deste domingo, o Galo terá os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil, justamente contra o Flamengo, e da Libertadores, diante do Emelec-EQU, pela frente.

Dessa forma, a partida contra o Flamengo no Mineirão, que acontece às 16h deste domingo, pode ser decisiva para o futuro do treinador. Em caso de derrota, Antonio Mohamed pode ser demitido do Atlético-MG.

Dorival Júnior, por sua vez, passa por uma fase completamente diferente, já que o Flamengo vive o “pós-crise”. O momento mais turbulento do Rubro-Negro na temporada aconteceu na sequência de derrotas para Fortaleza e Red Bull Bragantino, que culminou na demissão do então técnico Paulo Sousa.

Além disso, até aqui, Dorival comandou o Flamengo em apenas dois jogos: na derrota para o Internacional, a qual ele sequer teve tempo para treinar o time; e na vitória sobre o Cuiabá – nesse caso, deu dois treinos antes da partida.

O resultado contra o Dourado, cabe destacar, marcou uma grande atuação coletiva do Flamengo, que dominou o rival de ponta a ponta. Uma vitória diante do Atlético-MG, então, pode ser a virada de chave que o time carioca precisa para ganhar confiança e engrenar de vez em 2022.

