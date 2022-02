‘Atlético-MG x Flamengo é a maior rivalidade do país em nível nacional’, diz Galvão Bueno Clubes fizeram grande duelo no último domingo, pela Supercopa do Brasil, em Cuiabá

Flamengo e Atlético-MG se enfrentaram no último domingo em grande jogo, que terminou com vitória do clube mineiro nos pênaltis. Na Arena Pantanal, a equipe de Antonio Mohamed foi campeã da Supercopa do Brasil. De acordo com Galvão Bueno, em nível nacional, Rubro-Negro e Galo fazem a maior rivalidade do país.

– Flamengo e Atlético-MG tem uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. Temos rivalidades estaduais, como um Grenal, um Bavi, Fla-Flu, Atlético-MG e Cruzeiro, Corinthians e Palmeiras, mas não existe rivalidade maior em nível nacional, do que Atlético-MG x Flamengo. Dois grandes clubes, de grandes elencos e momentos – disse Galvão durante o ‘Bem, Amigos’.

Os dois times brigaram pelo título brasileiro no último ano, mas o Atlético-MG saiu vencedor, com certa vantagem. No último domingo, o placar ficou em 2 a 2 no tempo normal, mas o Galo bateu o Rubro-Negro nas penalidades por 8 a 7. Junto ao Palmeiras tem os elencos de mais investimento do país.

