Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir, prováveis times e desfalques da decisão do Campeonato Mineiro

O dia da decisão chegou! Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, 2 de abril, às 16h30, no Mineirão, pela final do Campeonato Mineiro, edição 2022. Galo e Raposa voltam a realizar o maior clássico de Minas Gerais na luta pelo título estadual depois de três anos. Em 2019, os rivais disputaram a taça e o time azul levou. Em 2020 e 2021, o Alvinegro foi o grande time do estado e tenta o tricampeonato

A partida será única e sem vantagem para nenhuma equipe, mesmo o Galo tendo feito a melhor campanha na primeira fase da competição. Caso haja empate, o campeão mineiro de 2022 será conhecido nas penalidades máximas.

No duelo da fase de classificação, o jogo foi vencido pelo Atlético por 2 a 1, de virada, em um duelo equilibrado (veja os melhores momentos no vídeo abaixo), apesar do Galo ter um time mais badalado, sendo o atual campeão Brasileiro, Mineiro e da Copa do Brasil, contrastando com a Raposa, que busca sua reconstrução após cair para Série B em 2019.

Os dois treinadores, Antonio Mohamed, argentino, e Paulo Pezzolano, uruguaio, farão um duelo à parte nos bancos de reservas. Os dois técnicos terão força máxima para o jogo mais esperado de Minas.

Caso o Atlético vença, chegará ao tricampeonato (2020-2021 e 2022), alcançando a 47ª conquista em sua história. Já o Cruzeiro, em caso de triunfo, chegará à 40ª taça mineira.



FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

ATLÉTICO-MG x CRUZEIRO

Data: 2 de abril de 2022

Horário: 16h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da Silva

Onde assistir: Globo Mi nas e Premiere

Onde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM

ATLÉTICO-MG (Técnico: Antônio Mohamed)

Everson, Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso (Godin) e Guilherme Arana. Jair, Allan, Nacho e Zaracho; Hulk e Keno

Desfalques: nenhum

CRUZEIRO (Técnico: Paulo Pezzolano)

Rafael Cabral; Rômulo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos; Willian Oliveira, Filipe Machado (Adriano), Fernando Canesin e João Paulo; Vitor Roque e Waguininho

Desfalques: nenhum

