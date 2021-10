Atlético-MG x Ceará. Onde assistir, prováveis times e desfalques O Galo quer apagar a má apresentação diante da Chape, enquanto o Vozão precisa reagir para não ficar perto demais da zona do rebaixamento

Atlético-MG e Ceará entram em campo neste sábado, 9 de outubro, às 16h30, no Mineirão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Galo e Vozão empataram na rodada passada com Chapecoense e Internacional respectivamente.

As duas equipes buscam recuperação, pois o time mineiro não teve uma boa atuação diante da Chape, enquanto o Vozão está se aproximando perigosamente do Z4, já que está com 29 pontos, seis a mais do que o Grêmio, primeiro time dentro da temida zona.

O técnico Cuca segue sem seis jogadores, entre lesionados e atletas defendendo seleções nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Mariano e Vargas estão machucados, Alan Franco, Junior Alonso e Guilherme Arana jogando por Equador, Paraguai e Brasil. Savinho está com o time sub-17.

Mas, o treinador terá os retornos de Zaracho, que cumpriu suspensão automática, Diego Costa, recuperado de lesão na coxa esquerda e Savarino, que estava se aprimorando fisicamente.

No Vozão, o técnico Tiago Nunes não contará com Marlon, suspenso, e com o goleiro Richard, lesionado. O restante do elenco está à disposição do treinador cearense.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

ATLÉTICO-MG x CEARÁ

Data: 9 de outubro de 2021

Horário: 16h(de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Cristhian Passos Sorence (ambos de GO)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Onde assistir: Premiere ,Globo Minas e TV Verde Mares

Onde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Guga, Nathan Silva, Igor Rabello e Dodô; Allan, Jair, Zaracho e Nacho; Hulk e Keno (Sasha)

Desfalques: Mariano e Vargas (lesionados), Savinho, Alan Franco, Junior Alonso e Guilherme Arana (defendendo suas seleções nacionais)

CEARÁ (Técnico: Cuca)

João Ricardo, Igor, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Geovane, Vina; Kelvyn, Erick, Clebão.

Desfalques: Marlon(suspenso), Richard (lesionado)







