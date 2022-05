Atlético-MG x Avaí. Onde assistir, prováveis time e desfalques O Galo quer voltar à briga na liderança do Brasileirão no duelo contra o Leão da Ilha

Atlético-MG x Avaí entram em campo neste domingo, 29 de maio, às 19h, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será no Mineirão e o time mineiro tentará voltar à briga direta pela liderança da competição. Está com 12 pontos e se vencer, com uma combinação e resultados, pode até terminar a rodada na liderança do torneio.





O Avaí, com 10 pontos, na 10ª posição, tem um início de campeonato estável e segue sua caminhada para se manter na elite nacional em 2023, sua grande meta na temporada após voltar da Série B, disputada pelo Leão da Ilha em 2021.

A equipe alvinegra também está em busca da reabilitação, pois foi derrotado pelo Tolima na Libertadores, no meio de semana, o que deixou o ambiente do time mais agitado, com cobranças dos torcedores por um melhor desempenho em campo.

E MAIS:

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

ATLÉTICO-MG X Avai

Data: 29 de maio de 2022

Horário: 19h(de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva e Tiago Gomes da Silva (ambos de GO)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Onde assistir: SporTv e Premiere

ATLÉTICO-MG (Técnico: Antônio Mohamed)

Everson; Guga (Mariano), Nathan Silva, Junior Alonso e Rubens (Dodô); Allan, Jair e Nacho Fernández; Ademir, Eduardo Sasha (Sávio) e Hulk.

Desfalques: Arana(seleção brasileira), Zaracho, Keno e Eduardo Vargas (recuperação física)

AVAÍ (Técnico: Eduardo Barroca)

Douglas; Kevin, Bressan, Arthur e Cortez; Raniele, Eduardo e Jean Cléber; Pottker, Morato e Bissoli

Desfalques: Bruno Silva (suspenso), Matheus Galdezani (problemas físicos)

E MAIS:

E MAIS: