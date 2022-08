Atlético-MG x Athletico-PR. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Parceria Lance & IstoÉ 06/08/2022 - 17:50 Compartilhe

Atlético-MG e Athletico-PR se encontraram neste domingo, 6 de agosto, às 19h, no Mineirão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes travam um duelo para estarem no G4 da competição nacional.

Atualmente o Furacão é o quarto colocado, com 34 pontos, dois a mais do que o Galo, sétimo na classificação, com 32. O time mineiro vem de dois resultados ruins no Brasileiro, derrotas para Corinthians e Internacional. A equipe do Paraná perdeu para o Botafogo e venceu o São Paulo em seus dois últimos jogos.

Os dois times devem colocar equipes alternativas em campo, pois terão uma semana decisiva na Libertadores. O Atlético, tentará a vaga nas semifinais em confronto direto com o Palmeiras. A partida de ida terminou empatada em 2 a 2.

E MAIS:

A missão do Furacão também não está fácil nas quartas de final do torneio continental. A equipe de Felipão tem de buscar a classificação fora de casa, assim como o Gal=. No jogo de ida contra o Estudiantes, da Argentina, terminou empatado por 0 a 0.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

ATLÉTICO-MG X ATHLETICO-PR

Data: 06/08/2022 (domingo)

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

Onde assistir: Premiere

Onde seguir: Rádio Super FM, Rádio Itatiaia FM e Tempo real LANCE!

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Guga, Igor Rabello, Réver e Dodô; Allan, Otávio e Nacho; Eduardo Vargas, Pedrinho e Alan Kardec (Eduardo Sasha)

Desfalques: Ademiro(suspenso), Arana (lesionado)

ATHLETICO-PR (Técnico: Felipão)

Bento; Khellven (Orejuela), Matheus Felipe, Nico Hernández e Pedrinho; Matheus Fernandes, Léo Cittadini e Vitor Bueno; Vitinho, Rômulo e Vitor Roque.

Desfalque: Marlos (lesionado)

E MAIS: