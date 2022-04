Atlético-MG x América-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques Galo e Coelho fazem um clássico histórico. Pela primeira vez na história dois clubes mineiros fazem um duelo pela Copa Libertadores

Atlético-MG e América-MG se enfrentam nesta quarta-feira, 13 de abril, às 21h, pela segunda rodada do Grupo D da Libertadores, no Mineirão.

O Galo começou muito bem sua participação no torneio, vencendo o Deportes Tolima, da Colômbia, fora de casa, por 2 a 0.

Já o Coelho foi derrotado nos seus domínios por 2 a 0, em revés diante do Independiente Del Valle, no Independência.

O Coelho precisa vencer para não ficar distante dos rivais na tabela e manter boas chances de classificação. Para o alvinegro, mais três pontos, ajudam muito na meta de se classificar aos mata-matas da Libertadores.

O técnico Antonio Mohamed terá força total em campo e promete intensidade contra o América no Mineirão. Pelos lados do América, que tem técnico Novo, Vagner Mancini, a meta é “estancar” os maus resultados que o time vem tendo nos últimos jogo.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

ATLÉTICO-MG X AMÉRICA-MG

Data: 13 de abril de 2022

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte(MG)

Árbitro: Patricio Loustau (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky e Sebastián Ranieri (ARG)

Onde assistir: Conmebol TV (Operadoras SKY e Claro TV)

Onde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM

ATLÉTICO-MG (Técnico: Antônio Mohamed)

Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Otávio (Jair), Nacho e Zaracho; Hulk e Keno (Vargas).

Desfalques: Dodô(lesionado)

AMÉRICA-MG (Técnico: Vagner Mancini)

Jailson; Patric, Germán Conti (Éder), Iago Maidana e Marlon; Juninho, Lucas Kal e Alê; Everaldo, Pedrinho e Paulinho Bóia (Juninho Valoura).

Desfalques: Wellington Paulista (lesionado)

