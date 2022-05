Atlético-MG x América-MG, Athletico x Ceará… Saiba onde assistir aos jogos de sábado do Brasileirão Veja os horários das transmissões dos jogos do dia na competição nacional





Dois jogos abrem a quinta rodada do Brasileirão 2022, sendo um deles o clássico mineiro entre Atlético-MG x América-MG. O Galo recebe o Coelho no Mineirão, às 16h30, e vai em busca de uma vitória para alcançar a liderança da tabela novamente. Mais tarde, às 20h30, o Athletico-PR encara, na Arena da Baixada, o Ceará, com ambas as equipes pensando em se afastar da zona de rebaixamento.

Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão:

16h30 – Atlético-MG x América-MG

Onde assistir: Premiere

16h30 – América-MG x Athletico-PR

Onde assistir: Canal do Casimiro na Twitch

