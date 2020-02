Atlético-MG volta a vencer e se isola na liderança do Campeonato Mineiro

Com um time misto e longe de apresentar um bom futebol, o Atlético-MG voltou a vencer no Campeonato Mineiro. Jogando no estádio Zama Maciel, em Patos de Minas (MG), o time do técnico venezuelano Rafael Dudamel venceu a URT por 1 a 0, neste domingo, em partida válida pela quinta rodada. Agora lidera sozinho a competição com 11 pontos, na frente de Cruzeiro (com um jogo a menos) e Caldense, ambos com 10.

O Atlético-MG reencontra o caminho da vitória, já que vinha de dois empates seguidos (contra Coimbra e Tombense), pelo Estadual, e no meio da semana havia perdido pela estreia na Copa Sul-Americana. Fora de casa, caiu por 3 a 0 para o Unión, da Argentina, em Santa Fé. A partida de volta só acontece no próximo dia 20.

Dudamel poupou seus jogadores porque, em função do mau tempo, a delegação teve dificuldade para voltar da Argentina e depois para chegar a Patos de Minas. Nesta quarta-feira, o Atlético-MG estreia na Copa do Brasil contra o Campinense, no estádio Amigão, em Campina Grande (PB).

O Atlético-MG não foi bem no primeiro tempo e saiu no lucro. Até tentou criar algumas chances, mas esbarrou na pouca inspiração do seu setor ofensivo. A URT saiu para o intervalo reclamando com o árbitro Emerson de Almeida Ferreira.

Aos 31 minutos, o URT marcou com Roni, mas o gol foi anulado pelo árbitro por impedimento. O do Atlético-MG saiu no final do primeiro tempo, aos 43. Dylan fez ótimo cruzamento e o centroavante argentino Di Santo subiu sozinho para marcar de cabeça.

Na segunda etapa, as duas equipes pouco produziram e a partida caiu muito de produção. O Atlético-MG encontrava dificuldade no setor de criação, enquanto que a URT não conseguia superar a marcação do rival. Quando se desvencilhou dela, aos 33 minutos, Euller perdeu grande chance de cabeça.

A equipe de Pato de Minas buscou o empate até o final, mas o Atlético-MG segurou a vitória que traz alívio para o time.