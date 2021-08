Atlético-MG vira contra Juventude e pula para ponta do Brasileirão

Mesmo atuando fora de casa e saindo atrás no placar, o Atlético-MG teve forças para virar e bater o Juventude por 2 a 1 no Estádio Alfredo Jaconi na tarde deste domingo (8). O resultado representou o oitavo triunfo consecutivo da equipe comandada por Cuca no Brasileirão. Com 34 pontos em 15 jogos, o Galo ultrapassou o Palmeiras na tabela e é o novo líder do campeonato.

FIM DE JOGO EM CAXIAS DO SUL! O ATLÉTICO VIRA O JOGO PRA CIMA DO JUVENTUDE, 2 A 1, E CHEGA À LIDERANÇA DO BRASILEIRÃO! ⚽️ Hulk e Nathan Silva marcaram os gols da vitória!#VamoGalo #JUVxCAM ️ pic.twitter.com/hx7CyGTnkV — Atlético (@Atletico) August 8, 2021

Sem derrotas nas últimas cinco vezes que atuou em Caxias do Sul, a equipe gaúcha (desfalcada de sete jogadores devido a um surto de covid-19) entrou confiante em campo e abriu o placar nos acréscimos da primeira etapa. Paulinho Boia recebeu em velocidade, driblou a marcação de Igor Rabello e tocou com categoria na saída de Everson. O lance chegou a ser anulado por impedimento, mas foi confirmado após consulta ao VAR (árbitro de vídeo).

Vendo a série de triunfos consecutivos ruir, o Galo partiu para cima na segunda etapa e conseguiu a virada na reta final. Aos 31 minutos, Hulk tabelou com Eduardo Sasha pela direita e recebeu já dentro da área para deslocar o goleiro Marcelo Carné e empatar.

Aos 47, após cobrança de escanteio pela direita, Nathan Silva subiu alto e tocou de cabeça, no contrapé do goleiro, para dar a vitória ao Galo.

Líder absoluto, o time mineiro agora volta suas atenções para o confronto de ida das quartas de final da Libertadores. Na quarta (11), encara o River Plate em Buenos Aires. Três dias depois, defende a primeira posição no Campeonato Brasileiro em confronto direto com o vice-líder Palmeiras, no Mineirão.

O Juventude joga também no sábado (14) contra o Bragantino, fora de casa.

América-MG derrota Fluminense

Outra equipe mineira, o América-MG, conseguiu um bom resultado na tarde de domingo. Jogando em casa, no Estádio Independência, o Coelho teve boa atuação e foi premiado aos 26 minutos da segunda etapa. Após cruzamento da direita, o zagueiro Manoel, do Fluminense, se enrolou ao tentar dominar a bola e acabou dando um passe açucarado para Ademir, que, dentro da área, apenas deslocou o goleiro Marcos Felipe e marcou o gol da vitória.

Com o resultado, a equipe chegou aos 14 pontos, superando o Cuiabá (que tem um jogo a menos) nos critérios de desempate e subindo para a 17ª posição, a primeira dentro da zona de rebaixamento. Já o Fluminense estacionou nos 17 pontos, em 12º.

Santos e Corinthians empatam sem gols

Não teve gol no clássico entre Santos e Corinthians na Vila Belmiro, mas o VAR teve bastante trabalho. Em dois lances que poderiam dar a vitória ao Timão, o árbitro de vídeo atuou para corrigir marcações no campo, ambas no segundo tempo. Aos 10 minutos, Jô marcou após receber passe de Gustavo Mosquito, que estava impedido no começo da jogada.

Fim de jogo na Vila Belmiro. O Timão fica no empate com o Santos por 0 a 0 na 15ª rodada do @Brasileirao. O Coringão volta a entrar em campo no próximo domingo (15), contra o Ceará, na @NeoQuimicaArena, pela competição nacional. pic.twitter.com/Nq7cfewOUx — Corinthians (@Corinthians) August 8, 2021

Aos 18, o mesmo Gustavo Mosquito caiu em disputa dentro da área com Madson. Após o pênalti ser apitado no campo, a marcação foi anulada quando o monitor do VAR mostrou que o defensor do Santos atingiu apenas a bola.

Com o empate em 0 a 0, Santos e Corinthians seguem na faixa do meio da tabela. O Peixe é momentaneamente o oitavo colocado, com 20 pontos, enquanto o Timão está em 11º, com 18.

Veja também