Atlético-MG vence San Lorenzo (1-0) e avança às quartas da Libertadores

AFP 20/08/2024 - 23:38

O Atlético-MG se classificou nesta terça-feira (20) para as quartas de final da Copa Libertadores-2024 ao vencer em Belo Horizonte por 1 a 0 no jogo de volta das oitavas de final o argentino San Lorenzo, com quem havia empatado (1-1) no jogo de ida.

Uma cabeçada do argentino Rodrigo Battaglia aos 65 minutos, após um escanteio cobrado por Gustavo Scarpa, deu a vitória e a classificação ao Galo diante de um adversário aguerrido.

Com a vitória, o Atlético-MG vai enfrentar o atual campeão Fluminense nas quartas de final, jogando a partida de volta em casa.

