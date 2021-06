Atlético-MG vence o Remo em Belém e encaminha vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil O Galo mostrou sua força fora de casa e dá um passo enorme rumo à classificação

O Atlético-MG está muito perto de conseguir sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Galo derrotou o Remo por 2 a 0, gols de Hyoran e Nacho Fernández, em Belém, pela terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, 2 de junho.

A equipe mineira se impôs no primeiro tempo, marcou dois gols e mesmo com a reação do time paraense no segundo tempo, manteve o resultado, na estreia atleticana na competição.

O Galo pode perder por até um gol de diferença, que ainda seguirá para as oitavas de final do maior mata-mata do futebol nacional.

Galo resolve o jogo ainda na etapa inicial

O time mineiro mostrou mais qualidade e nos 45 minutos iniciais marcou os gols com Hyoran e Nacho, mostrando que era superior e tinha atletas mais decisivos. Além dos gols, o Atlético poderia ter feito mais gols e ampliado a vantagem, mas optou por administrar o jogo.

Remo pressiona, mas sem sucesso

O time paraense sentiu o golpe no primeiro tempo, quando levou dois gols, mas se acertou na etapa final. Tentou, pressionou, mas faltou mais qualificação do seu ataque para pelo menos reduzir o prejuízo. Todavia, é uma equipe que pode dar trabalho na Série B.

Alvinegro administrou o jogo e garantiu uma ótima vantagem

Se poupando em vários momentos do jogo após os gols marcados, o Galo administrou o resultado e conseguiu evitar a pressão do Remo em Belém. Foi uma grande vantagem obtida.

Próximos jogos

Galo e Remo voltam a se enfrentar no dia 10 de junho, às 19h, no Mineirão. Antes, no domingo, 6,o alvinegro encara o Sport-PE , na Ilha do Retiro pela segunda rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

REMO 0 X 2 ATLÉTICO-MG

Data: 2 de junho de 2021

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Baenão, Belém (PA)

Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa(PI)

Assistentes: Rogério de Oliveira Braga e Márcio Iglésias Araújo Silva (ambos do PI)

Cartões amarelos: Marlon(REM)

Cartões vermelhos:

Gols: Hyoran, aos 14’-1ºTº (0-1), Nacho, aos 46’-1ºT(0-2)

REMO (Técnico: Paulo Bonamigo)

Vinícius; Thiago Ennes (Wellington Silva, aos 34’-2ºT), Suéliton, Rafael Jansen e Marlon; Anderson Uchôa (Vinícius Kiss, aos 34’-2ºT), Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Jefferson (Wallace, aos 38’-2ºT), Lucas Tocantins (Edson Carius, aos 23’-2ºT) e Renan Gorne (Dioguinho-intervalo).

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Mariano, Igor Rabello, Réver e Dodô; Jair, Tchê Tchê e Nacho Fernández (Jair, aos 24’-2ºT), Hyoran (Marrony, aos 6’-2ºT); Eduardo Sasha (Zaracho, aos 15’-2ºT) e Hulk (Savinho, aos 24’-2ºT).

