Atlético-MG vence o Fortaleza novamente e chega à sua terceira final de Copa do Brasil O Galo administrou bem a ampla vantagem conquistada no jogo de ida e no placar agregado, fez seis gols em cima do Leão do Pici

O Atlético-MG está em sua terceira final de Copa do Brasil. O time mineiro venceu novamente o Fortaleza, desta vez por 2 a 1, gols de Diego Costa e Hulk, de pênalti, com Romarinho fazendo o gol de honra do Leão do Pici no confronto. Com o triunfo, o Galo se garantiu em sua terceira decisão da competição. O alvinegro venceu em 2014 e foi vice em 2016.

A equipe mineira administrou bem o placar feito no jogo de ida, quando venceu o time cearense por 4 a 0 e no duelo do Castelão, o Atlético mostrou mais uma vez a superioridade do seu elenco. Foi a terceira vitória atleticana no ano em cima do Fortaleza, sendo duas na Copa do Brasil e uma pelo Brasileiro. O time cearense derrotou os mineiros também no Campeonato Brasileiro.

O rival do Galo será o Athetico-PR, que superou o Flamengo na outra semifinal. Será uma final inédita do torneio, em jogos que serão disputados nos dias 8 e 15 de dezembro.

Time alternativo, mas forte, que garantiu a classificação

Cuca fez cinco mudanças na equipe, poupando vários titulares para a decisão contra o Flamengo, no sábado, 30 de outubro, no Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, a equipe competiu e não permitiu que o Fortaleza tivesse as ações do jogo.

Diego Costa e Hulk resolveram a parada

A dupla não esteve em campo junta, mas marcaram os gols do alvinegro, fazendo 6 a 1 no placar agregado. Galo em sua terceira final e o Fortaleza fez sua melhor campanha na história da Copa do Brasil. Hulk chegou aos seis gols e se tornou artilheiro isolado da competição

Próximos jogos

O Galo encara o Flamengo, sábado, 30 de outubro, às 19h, no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileiro. O Leão do Pici vai e BH pegar o América-MG, também no sábado, só que às 21h, no Independência.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

FORTALEZA 1 X 2 ATLÉTICO-MG

Data: 27 de outubro de 2021

Horário: 21h(de Brasília)

Local: Castelão, Fortaleza (CE)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Daniel Paulo Ziolli (ambos do SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Gols: Diego Costa, aos 13’-2ºT(0-1), Hulk, de pênalti, aos 38’-2ºT (0-2), Romarinho, aos 44’-2ºT)

Cartões amarelos: Réver (ATL), Igor Torres (FOR), Ronald (FOR), Wellington Paulista (FOR)

Cartões vermelhos:

Público e renda: não divulgados

FORTALEZA (Técnico:Juan Pablo Vojvoda)

Boeck; Éderson, Titi e Jussa; Edinho (Osvaldo, aos 11’-2ºT), Felipe, Ronald (Daniel Guedes, aos 30’-2ºT), Matheus Vargas (Romarinho, aos 11’-2ºT) e Bruno Melo; David (Igor Torres, aos 18’-2ºT) e Wellington Paulista (Henriquez, aos 11’-2ºT)

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Guga, Réver, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana (Dodô-intervalo); Tchê Tchê, Jair (Nathan, aos 31’-2ºT), Alan Franco (Dylan Borrero, aos 20’-2ºT); Vargas (Hulk, aos 26’-2ºT) e Diego Costa (Eduardo Sasha, aos 24’-2ºT).

