Atlético-MG vence o clássico contra o América-MG, se mantém no G4 e ‘cola’ nos líderes do Brasileirão O alvinegro saiu vencedor graças a um gol de Dylan Borrero na etapa final de jogo

No clássico mineiro da rodada pela Série A do Brasileiro, o Atlético-MG saiu vencedor diante do América-MG por 1 a 0, gol de Dylan Borrero, mantendo o Galo no G4 do campeonato, deixando a equipe alvinegra apenas três pontos de distância do líder Palmeiras. O Galo está com 22 pontos, enquanto o Verdão tem 25.

O Coelho perdeu pela segunda vez seguida, depois de quatro jogos invicto O time de Vagner Mancini está com nove pontos, na 15ª posição, ficando longe da zona de rebaixamento.

O duelo no Independência, neste sábado, 10 de julho, pela 11ª rodada, teve dois tempos distintos. O América foi mais corajoso e buscou mais o gol. Mas, na etapa final deu Galo no domínio da partida e no confronto, levando os três pontos.

Que pena, Ribamar!

O atacante do Coelho sentiu um problema muscular com apenas quatro minutos de jogo, deixando o campo para a entrada de Rodolfo. O América perdeu um estilo de atacante que “briga” muito dentro da área.

Cuca poupou pensando no Boca

O comandante alvinegro sacou Hulk e Mariano, pensando no primeiro duelo das oitavas de final da Libertadores, quarta-feira, 13 de julho, em Buenos Aires. Mas, o técnico teve de utilizar o atacante no segundo tempo, pois o Galo não conseguia se impor no setor ofensivo.

América mais intenso e merecia ter saído vencedor do primeiro tempo

O Coelho estava com uma postura completamente diferente da que teve diante do Fortaleza, quando foi goleado no meio de semana. Era um time mais “ligado”, buscando o gol, sem medo do Galo. Teve algumas boas chances e só sofreu grandes perigos do rival no fim da etapa inicial.

Mudanças de Cuca para o segundo tempo deram certo e o Galo abriu o placar

O treinador do Atlético trouxe Hulk e Dylan Borrero para o clássico para reforçar o setor ofensivo. E funcionou. Hulk arrancou, passou para Savarino, que entregou para Dylan, que recebeu livre na grande área americana, abrindo o placar no Horto.

Coelho fez o seu jogo, mas sucumbiu à qualidade alvinegra

O América não se omitiu do jogo. Buscou o gol, se esforçou, mas ainda não tem jogadores que decidem nas horas necessárias. Já o Galo tem mais qualidade, mas o banco de reservas deixou a desejar. Sasha não foi bem no ataque e Tchê Tchê na lateral-esquerda parece ser a aventura favorita de Cuca no momento.

Próximos jogos

O Coelho volta a campo no dia 19 de julho, segunda-feira, às 20h, contra o Sport-PE, no Independência. O Galo vai a São Paulo encarar o Corinthians, no sábado, 17, às 19h, na Arena Neo Química. Antes, no dia 13, em La Bombonera, o Atlético joga contra o Boca Juniors, pelo duelo de ida das oitavas de final da Libertadores.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

AMÉRICA-MG 0 X 1 ATLÉTICO-MG

Data: 10 de julho de 2021

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Independência, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau(ambos do RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Igor Rabello (ATL), Bruno Nazário (AME)

Cartões vermelhos:

Gol: Dylan Borrero, aos 18’-2ºT(0-1)

AMÉRICA-MG (Técnico: Vagner Mancini)

Matheus Cavichioli; Eduardo, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Alan Ruschel (João Paulo, aos 30’-2ºT); Juninho Valoura, Zé Vitor (Anderson Jesus, aos 30’-2ºT) e Juninho e Bruno Nazário (Felipe Azevedo, aos 24’-2ºT), Carlos Alberto e Ribamar (Rodolfo, aos 4’-1ºT(Fabrício, aos 23’-2ºT)) .

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Guga, Igor Rabello (Hulk, aos 18’-2ºT),Nathan Silva e Réver; Jair, Tchê Tchê e Zaracho (Neto, aos 35’-2ºT); Hyoran (Dylan Borrero, aos 18’-2ºT), Savarino (Felipe Felício, aos 35’-2ºT) e Eduardo Sasha (Calebe, aos 28’-2ºT)

