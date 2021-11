Atlético-MG vence o clássico contra o América-MG e dá mais um passo rumo ao título Em um duro duelo, o alvinegro superou o rival estadual e caminha firme para conquistar o bicampeonato nacional

Imparável! Assim é a definição do Atlético-MG, que deu mais um passo rumo ao título nacional de 2021. O Galo venceu o clássico contra o América-MG neste domingo, 7 de novembro, no Mineirão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasieiro. O alvinegro superou a intensa marcação americana, que segurou o quanto pôde, mas a força do elenco atleticano fez a diferença mais uma vez.

A equipe alvinegra chegou aos 65 pontos, segue firme na liderança e manteve a distância de 10 pontos para o vice-líder Palmeiras, que também venceu na rodada. O Coelho caiu para a 11ª posição, ficando com 38 pontos.

O clássico mineiro teve boas emoções, recorde de público do Galo, com mais de 60 mi presentes, o que consolida de vez a união entre a Massa Alvinegra e o time. Uma força que pode ser o combustível final para o Atlético garantir o bicampeonato.

Primeiro tempo duro, com o América resistindo bem

Na etapa inicial, Coelho teve uma postura mais reativa, esperando o Galo no seu campo e buscando os contra-ataques. Isso prejudicou o alvinegro, que não conseguia abrir espaços no campo adversário. Boas chances foram criadas, mas o América tinha uma proposta clara de “trancar” as principais jogadas alvinegras.

E MAIS:

Arana abre o caminho para a vitória e leva a Massa ao delírio

A jogada do gol do lateral atleticano foi bem trabalhada dentro da área americana, que viu o Galo trocar passes. Foi uma explosão no Mineirão, que teve o recorde de público na temporada 2021 de futebol no Brasil.

Vargas em grande tarde

O chileno fez uma das suas melhores partidas pelo Atlético. Articulou o ataque, armou e ajudou o Galo ac chegar à 20ª vitória.

Escrita mantida

O América-MG segue sem derrotar o Atlético. Agora são 18 jogos sem perder para o Coelho, que venceu o alvinegro pela última vez em 2016

Mais um passo dado

Com um aproveitamento de 90% em casa, o Galo segue dando passos largos para conseguir o sonhando titulo. Só tem de administrar a grande vantagem para os rivais e dar o grito de campeão.







Próximos jogos

O Galo recebe o Corinthians na quarta-feira, 10 de novembro, às 19h, no Mineirão. O Coelho encara o Sport, no mesmo dia, na Ilha do Retiro, às 21h30.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

​

ATLÉTICO-MG 1 x 0 AMÉRICA-MG

Data: 6 de novembro 2021

Horário: 16h(de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires (ambos de GO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Gols: Guilherme Arana, aos 16’-2ºT(1-0)

Cartões amarelos: Fabrício Daniel (AME), Júnior Alonso (ATL), Savarino(ATL), Guilherme Arana (ATL), Bruno Nazário (ATL)

Cartões vermelhos:

Público e renda: 60.142/não divulgada

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

​

Everson; Mariano (Guga, aos 39’-2ºT), Nathan Silva, Alonso e Arana (Dodô, aos 44’-2ºT); Allan, Tchê Tchê e Zaracho (Réver, aos 45’-2ºT); Savarino (Diego Costa, aos 12’-2ºT ), Hulk e Vargas.



AMÉRICA-MG (Técnico: Marquinhos Santos)

Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho (Marcelo Toscano, aos 47’-2ºT) e Alê (Bruno Nazário, aos 28’-2ºT); Felipe Azevedo (Fabrício Daniel, aos 15’-2ºT), Ademir e Zárate (Ribamar, aos 27’-2ºT)

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais