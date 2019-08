Atlético-MG vence La Equidad e vai às semifinais da Copa Sul-Americana

O Atlético Mineiro venceu nesta terça-feira em Bogotá o La Equidad da Colômbia por 3 a 1 e se classificou para as semifinais da Copa Sul-Americana-2019, depois de ter vencido por 2 a 1 no jogo de ida em Belo Horizonte.

Os brasileiros, que se classificaram pela primeira vez às semifinais do torneio, vão enfrentar agora o Colón da Argentina, que eliminou o Zulia da Venezuela.

O time comandado pelo técnico Rodrigo Santana entrou em campo com três novidades: o lateral direito Patric (que havia cumprido suspensão), o volante Jair, já recuperado de seus problemas físicos, e o veterano atacante Ricardo Oliveira, que havia sido poupado.

O Galo conquistou a vaga no estádio El Campín, nos 2.600 metros de altitude da capital da Colômbia, com gols do zagueiro central Rever (19), do colombiano Yimmi Chará (50) e de Elias (77) em uma boa jogada coletiva que terminou com um disparo que o goleiro Diego Novoa não conseguiu defender.

La Equidad, que até esta terça-feira era o único time colombiano ainda disputando as competições continentais, chegou a empatar com um golaço de fora da área do uruguaio Matías Mier (49). Mas o Atlético desempatou logo em seguida.

Embora o time da casa tenha mantido a posse de bola, no final o pragmatismo dos visitantes se impôs e acabou com as esperanças do modesto time de Bogotá.

O Atlético Mineiro, vai lutar agora para conquistar pela primeira vez a Sul-Americana e voltar a ganhar um título internacional, depois de ter faturado a Libertadores em 2013 e a Recopa Sul-Americana em 2014.

