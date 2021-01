Atlético-MG vence e assume vice-liderança do Brasileiro

O Atlético-MG venceu o seu xará de Goiás por 3 a 1 neste domingo (17), em partida realizada no estádio do Mineirão, e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 53 pontos. Porém, o Galo ainda pode ser ultrapassado neste domingo pelo Internacional, que enfrenta o Fortaleza mais tarde. Com o revés, o Dragão ocupa a 12ª posição com 36 pontos.

Pressão do Galo

O técnico argentino Jorge Sampaoli colocou sua equipe para pressionar o adversário desde o primeiro minuto. Com isso, foram se multiplicando as oportunidades, e o gol não demorou a sair.

Aos 13 minutos o meia Hyoran marca um golaço. Após a bola ficar viva na entrada da área, ele mata no peito e manda um belo chute de primeira.

Mesmo com a vantagem, o Galo continuou martelando a defesa do adversário. E, de tanto tentar, chega aos 2 a 0 um pouco antes do intervalo. O zagueiro Júnior Alonso faz de cabeça após cobrança de falta de Savarino.

A etapa final começou na mesma toada, com o Atlético-MG criando muito. Assim, o terceiro não demora a vir, quando, aos 16 minutos, Guilherme cobra escanteio para Jair fazer de cabeça. 3 a 0 para o Galo.

Com a vitória praticamente garantida, o time de Sampaoli tirou um pouco o pé do acelerador, e permitiu que o Dragão marcasse o seu gol de honra, com Janderson aos 29 minutos.

Próximos jogos

O próximo compromisso do Galo na competição será na quarta-feira (20), contra o Grêmio em Porto Alegre a partir das 19h15. No mesmo dia, mas a partir das 17h, o Dragão mede forças com o Botafogo no Engenhão.

Veja a classificação atualizada do Brasileiro.

Veja também