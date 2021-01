Atlético-MG vence duelo de ida na final do Brasileiro sub-20, contra o Athletico-PR, em Belo Horizonte

O Atlético-MG abriu vantagem na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro Sub-20 ao vencer o Athletico-PR por 2 a 1, na noite deste domingo, 17 de janeiro,, no primeiro duelo da decisão.

A partida foi disputada no estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte.

Júlio César abriu o placar para o Galinho aos 15 minutos do primeiro tempo. O Furacão empatou aos 13 minutos da etapa final, com Mingotti, e, três minutos depois, Iago recolocou o Alvinegro em vantagem.



-Foi meu primeiro gol no campeonato e veio em uma ótima hora, um momento difícil do jogo porque a equipe tinha acabado de sofrer o gol de empate. Conseguimos uma boa vantagem, mas a gente sabe que não tem nada decidido e que o jogo lá vai ser muito difícil, mas vamos buscar fazer um grande jogo para voltar com o título- disse Iago.

A finalíssima acontecerá no próximo domingo (24), às 20h, no CAT do Caju, em Curitiba. Em caso de dois resultados iguais, o campeão será decidido nos pênaltis

