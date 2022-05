Atlético-MG terá que pagar dívida ao River Plate, por contratação de Nacho Fernández Clube argentino teve pedido acatado pela Fifa e os brasileiros garantem o pagamento

A Fifa, entidade máxima do futebol mundial, acatou o pedido do River Plate, em ação contra o Atlético-MG, pelo não pagamento de valores referentes à contratação de Nacho Fernández, na temporada passada. Agora, o alvinegro terá que arcar com cerca de R$ 12,2 milhões, dados os juros.





O Atlético, entretanto, já garantiu que fará o pagamento. Segundo o diretor de finanças do clube, Paulo Braz, a dívida ainda não foi quitada por falta de fluxo de caixa, visto que as despesas no primeiro semestre são maiores que no segundo.

A expectativa do Galo é que o pagamento possa ser feito até o mês de julho. Vale ressaltar que o time mineiro tentou uma negociação, que, no entanto, não foi acatada pelo River Plate.

Nacho Fernández, contratado pelos mineiros em 2021, é ídolo nos dois clubes. Pelo River Plate, conquistou a Copa Libertadores diante do Boca Juniors, seu maior rival. Já pelo Atlético-MG, o meio-campista chegou ao título brasileiro, que não era erguido desde 1971.

