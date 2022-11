Atlético-MG terá presença de Marques na inauguração da Arena MRV

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 09/11/2022 - 12:49 Compartilhe

O Atlético-MG confirmou a presença do primeiro ídolo da clube para o “jogo das lendas”, que ocorrerá na inauguração da Arena MRV, seu novo estádio. Se trata do ex-atacante Marques, nono maior artilheiro da história do time.

– Será uma honra voltar a vestir a camisa do Atlético, clube no qual tive tantas alegrias, em um momento tão especial na história, como a inauguração da Arena MRV. Será emocionante voltar a jogar ao lado da Massa e não vejo a hora de chegar essa data – disse o ex-atacante.

A inauguração da Arena MRV está marcada para o dia 6 de maio de 2023. O evento “Lendas do Galo” reunirá ídolos do clube para uma partida amistosa. A Arena MRV chegou a abrir uma lista pré-definida para que a torcida escolha os 22 participantes.

Marques foi campeão mineiro duas vezes pelo Atlético-MG, e conquistou os títulos da Copa Centenário de Belo Horizonte e da Copa Conmebol. O ex-atacante foi também o autor do milésimo gol do Atlético em campeonatos brasileiros, em 2001.

A inauguração oficial da Arena MRV, com o time profissional do Atlético-MG, acontecerá no dia 27 de maio. O primeiro evento na arena será o Arrepia BH, no dia 15 de abril, com um show de DJ convidado.

As comemorações de inauguração da Arena MRV se encerrarão no dia 27 de maio com a presença de artistas como Jota Quest, Ivete Sangalo, Cesar Menotti e Fabiano e uma atração internacional.

