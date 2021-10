Atlético-MG tenta esquecer dolorosa queda na Libertadores e promete atacar Inter

Líder isolado do Brasileirão, o Atlético-MG tenta mostrar diante do Internacional, neste sábado, às 21 horas, que a dolorosa eliminação invicta da Copa Libertadores já ficou no passado. A ordem é apagar o resultado negativo contra o Palmeiras com um bom triunfo diante dos gaúchos no Mineirão. Cuca aposta na força ofensiva para seguir com a vantagem folgada na frente.

O Atlético soma oito pontos a mais que o Palmeiras e a ordem é ampliar esses números antes de perder peças importantes para as seleções em rodada tripla das Eliminatórias. Como a CBF não vai adiar os jogos do Brasileirão, Cuca perderá Guilherme Arana (Brasil), Junior Alonso (Paraguai) e Alan Franco (Equador) após o duelo com os gaúchos.

Ainda com força máxima, exceção do chileno Vargas, fora por lesão no tornozelo, o líder buscará recompensar o amor e apoio recebidos da torcida nas semifinais da Libertadores. Savarino, opção na segunda etapa contra os paulistas, deve ser o parceiro de Hulk no ataque.

“A gente teve um dia de luto dentro do vestiário, foi muito ruim. É difícil você ser eliminado da forma que nós fomos eliminados, sendo uma das melhores equipes da competição em números, vitórias, gols sofridos. Realmente é muito difícil mas, juntamos os cacos e fizemos um retrospecto do ano inteiro que a gente vem tendo. É um bom ano e devemos seguir em frente”, prega o goleiro Ederson.

O discurso virou mantra no clube. O próprio técnico Cuca quer usar a eliminação de lição para volta por cima rápida. “Não é uma eliminação que te fará mudar muita coisa. Pelo contrário, irá nos fortalecer ainda mais e isso foi conversado”, afirma o técnico. “Saber perder faz parte do jogo e para se ganhar, você tem que ter o luto de um dia, no máximo, porque já tem de estar com a guarda alta dentro das outras competições.”

Além de Vargas, Diego Costa segue fora por causa de problema muscular na coxa. Tchê Tchê cumpriu suspensão contra o São Paulo (não poderia atuar por causa de contrato) e fica como opção. Keno também está livre de problemas musculares.

Invicto há oito rodadas, com três vitórias consecutivas, o Internacional quer manter o embalo no Brasileirão e seguir sua caminhada rumo às primeiras colocações. Depois de flertar com o rebaixamento, a equipe se acertou com Diego Aguirre e pode subir para o quinto lugar caso vença em Belo Horizonte.

Com o retorno de Saravia na direita e Moisés na esquerda, o técnico terá força máxima para tentar derrubar o líder fora de casa. O Inter brigou pelo título com o Atlético-MG até o fim da edição passada. Nests edicao começou mal e a ordem é tentar diminuir os pontos dos primeiros colocados para ao menos ir à Libertadores.

Com a convocação de Paolo Guerrero pela seleção peruana, o centroavante Yuri Alberto, único disponível para a posição, jogará sob recomendação extra de não levar amarelo. Ele está pendurado. O Inter promete forte marcação e velocidade no contragolpe, estratégia muito bem-sucedida contra o Flamengo, no Rio, em goleada de 4 a 0.

