Atlético-MG supera Tocantinópolis e avança na Copa do Brasil

O Atlético-MG derrotou o Tocantinópolis por 2 a 0, na noite desta terça-feira (18) no estádio Ribeirão, na cidade de Boa Vista (Roraima), na partida que abriu a edição 2025 da Copa do Brasil. Após este triunfo o Galo espera o confronto entre Independência-AC e Manaus, na próxima quarta-feira (19), para conhecer o seu adversário na próxima etapa da competição.

FIM DE JOGO: TOCANTINÓPOLIS 0X2 ATLÉTICO. ⚽ COM GOLS DE HULK E RONY, GALO VENCE O TOCANTINÓPOLIS E ESTÁ CLASSIFICADO PARA A SEGUNDA FASE DA COPA DO BRASIL.#VamoGalo #TECxCAM ️ pic.twitter.com/Htq4vKWe1m — Atlético (@Atletico) February 18, 2025

Notícias relacionadas:

Mesmo diante de um adversário com menor qualidade técnica, o Atlético-MG teve muitas dificuldades. Em especial porque a equipe da casa optou por uma postura defensiva, oferecendo poucos espaços para a equipe comandada pelo técnico Cuca.

Assim, o Galo só garantiu a vitórias nos minutos finais do segundo tempo. O placar foi aberto aos 40 minutos, com gol de Hulk em cobrança de pênalti. Dez minutos depois Rony chutou de dentro da pequena área para dar números finais ao marcador.

Classificação do Vasco

Outra equipe a garantir a classificação para a próxima etapa da Copa do Brasil foi o Vasco. Jogando no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (Espírito Santo), o Cruzmaltino superou o União Rondonópolis por 3 a 0 em jogo que contou com transmissão da Rádio Nacional.

O VASCO ESTÁ CLASSIFICADO PARA A SEGUNDA FASE DA COPA DO BRASIL ✅ ⚽️ Vegetti

⚽️ Rayan

⚽️ Hugo Moura #UNIxVAS 0️⃣-3️⃣#CopaDoBrasil2025#VascoDaGama pic.twitter.com/nKB3ybo0Mc — Vasco da Gama (@VascodaGama) February 19, 2025

O triunfo foi construído com gols de Vegetti, Rayan e Hugo Moura. Na próxima fase da competição o time de São Januário terá pela frente o vencedor do confronto entre Barcelona-RO e Nova Iguaçu-RJ.