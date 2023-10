Atlético-MG supera reservas do Internacional no Beira-Rio e cola no G-6

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/09/2023 - 23:17 Compartilhe

Apesar de não ter feito um bom primeiro tempo, o Atlético-MG conseguiu três pontos importantes neste sábado, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contra os reservas do Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre, o time mineiro buscou a vitória por 2 a 0 e subiu na tabela, se aproximando do G-6 da tabela. Hulk e Igor Gomes, ambos no segundo tempo, foram os autores dos gols.

O Internacional está com a cabeça na Libertadores. Na próxima quarta-feira, o time tem o jogo de volta das semifinais contra o Fluminense, no Beira-Rio. O primeiro jogo, no Maracanã, terminou empatado por 2 a 2 e quem vencer agora avançará à final. No Brasileiro, o time é o 14º colocado, com 29 pontos. Mesmo perdendo, foi aplaudido por sua torcida ao final do jogo.

À parte disso, o Atlético-MG aparece na oitava colocação, com 40 pontos, empatado com o Athletico-PR, que joga no domingo contra o rival Coritiba, e um a menos que o Fluminense, que fecha o G-6, com 41, e perdeu na rodada para o Cuiabá, por 3 a 0.

Mesmo com reservas, o Inter foi quem começou melhor. Marcando pressão, o time gaúcho não deixou o visitante trocar passes com tranquilidade e muito menos acionar o atacante Hulk, principal peça de escape do time mineiro. Agudo, Luiz Adriano já fez Everson trabalhar com quatro minutos. Depois, Rômulo assustou em chute de longa distância.

O Inter manteve a intensidade e o domínio da partida. Com a marcação encaixada, o time seguiu levando perigo ao gol de Everson, em chutes de longa distância. Desconectado do jogo, o Atlético-MG pouco fez e ainda contou com inúmeros erros de passe depois da linha do meio de campo. Na reta final, os donos da casa ensaiaram uma nova pressão, mas pecaram demais na hora de finalizar.

Na segunda etapa, a pressão do Inter seguiu. Igor Gomes cabeceou firme e Everson saltou para fazer linda defesa. O time gaúcho seguiu bom volume ofensivo e arriscando de fora da área. O Atlético-MG aos poucos foi se encontrando na partida. Competindo mais, o time mineiro já conseguia chegar na área adversária e finalizar a gol, como no chute de Edenilson, que Keiler defendeu. Crescente na partida, o Atlético-MG tirou o zero do placar.

Após cruzamento, Alan Franco cabeceou e Keiler espalmou. Na sobra, Hulk, em um movimento rápido, completou de virada, aos 27 minutos. A partir daí, o jogo ficou do jeito que o Felipão gosta. Vendo o Internacional ir para o tudo ou nada, Igor Gomes roubou a bola do seu xará e tirou de Keiler para ampliar a vantagem mineira, aos 35.

Após o gol, Coudet lançou alguns titulares, mas mesmo assim não conseguiu deixar o Atlético-MG desconfortável. Nos acréscimos, Mallo ainda foi expulso e deixou o caminho livre para a vitória do Atlético-MG.

Na próxima rodada, o Internacional tem o clássico Gre-nal contra o rival Grêmio, no domingo, às 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Também no domingo, porém às 18h30, o Atlético-MG recebe o Coritiba, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA:

INTERNACIONAL 0 X 2 ATLÉTICO-MG

INTERNACIONAL – Keiler; Rômulo (Mallo), Igor Gomes, Nicolás Hernández e Dalbert; Gabriel, Gustavo Campanharo (Aránguiz), Bruno Henrique (Alan Patrick) e Gabriel Barros (Mauricio); Lucca (Enner Valencia) e Luiz Adriano. Técnico: Eduardo Coudet.

ATLÉTICO-MG – Everson; Mariano, Bruno Fuchs, Maurício Lemos e Guilherme Arana; Edenilson (Patrick), Battaglia e Pedrinho (Igor Gomes); Hulk (Zaracho), Pavón (Alan Franco) e Paulinho. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

GOLS – Hulk, aos 27 minutos, e Igor Gomes, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Igor Gomes (Internacional); Paulinho (Atlético-MG).

CARTÃO VERMELHO – Mallo (Internacional).

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (SC-Fifa).





RENDA – R$ 307.526,00.

PÚBLICO – 23.937 torcedores.

LOCAL – Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

