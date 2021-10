Atlético-MG supera os 100 gols na temporada; Flamengo lidera ranking Times brigam pelo título do Brasileiro e da Copa do Brasil

Flamengo e Palmeiras, que vinham dominando o cenários nacional nos últimos anos, ganharam uma forte concorrência em 2021: o Atlético Mineiro. Nesta quarta-feira, o Galo, que é líder do Campeonato Brasileiro, goleou o Fortaleza por 4 a 0 no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil e deu um passo importante para garantir uma vaga na decisão. De quebra, se tornou o segundo time da Série A a alcançar a marca dos 100 gols na temporada.

Com os tentos de Arana, Réver, Hulk e Zaracho, o Atlético chegou a 103 bolas na rede em 60 partidas disputadas – média de 1,71 g/j. O número é inferior apenas ao do Rubro-Negro Carioca, que empatou em 2 a 2 com o Athletico Paranaense na outra semi, e agora soma 132 gols em 59 jogos – 2,23 gj.

TIMES DA SÉRIE A COM MAIS GOLS NA TEMPORADA

1º – Flamengo – 132 gols em 59 jogos (2,23 g/j)

2º – Atlético-MG – 103 gols em 60 jogos (1,71 g/j)

3º – Grêmio – 95 gols em 59 jogos (1,61 g/j)

4º – Palmeiras – 94 gols em 60 jogos (1,56 g/j)

5º – São Paulo – 92 gols em 59 jogos (1,55 g/j)

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais