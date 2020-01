Atlético-MG supera ‘disputa’ com Fluminense e anuncia Allan como reforço

O Atlético Mineiro venceu a queda de braço com o Fluminense. No fim da noite desta quarta-feira, o clube anunciou a contratação do volante Allan, que pertencia ao Liverpool e defendeu na última temporada o time carioca, que buscava viabilizar a sua permanência para 2020.

Allan, de 22 anos, assinou contrato com o Atlético-MG até dezembro de 2023. O clube concretizou a aquisição do meio-campista junto ao clube inglês, contando com o apoio financeiro de um dos seus patrocinadores.

A negociação, porém, não foi fácil de ser fechada, pois o Fluminense tentou mantê-lo no seu elenco para a próxima temporada, também apresentando uma proposta ao Liverpool. Mas o volante acertou mesmo a sua transferência ao Atlético-MG.

O clube não revelou quando Allan será apresentado e iniciará os treinos, mas é possível que ele apareça na Cidade do Galo nesta quinta-feira, pois inclusive já realizou exames médicos.

Revelado pelo Internacional, Allan foi adquirido pelo Liverpool em julho de 2015, depois sendo diversas vezes emprestado pelo time inglês, que o repassou para o SJK (Finlândia), o Sint-Truiden (Bélgica), o Hertha Berlin, o Apollon Limassol (Chipre) e o Eintracht Frankfurt.

Allan é o terceiro reforço anunciado pelo Atlético-MG para a temporada 2020. Antes, o clube havia fechado as chegada do lateral-direito Mailton, que estava no Operário-PR, e do meia-atacante Hyoran, cedido pelo Palmeiras. O meia colombiano Dylan Borrero, do Santa Fe, deve ser o próximo nome a ser anunciado pelo time, agora comandado pelo venezuelano Rafael Dudamel.