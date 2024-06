Atlético-MG supera desfalques e vence Red Bull Bragantino de virada fora de casa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/06/2024 - 23:47 Para compartilhar:

Mesmo com inúmeros desfalques, o Atlético-MG manteve a invencibilidade no Campeonato Brasileiro, ao vencer o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, de virada, nesta terça-feira, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela oitava rodada.

A vitória depois de dois empates seguidos fez o Atlético-MG subir para o sexto lugar, com 13 pontos, deixando para trás o próprio Red Bull Bragantino, que estacionou nos 12 e caiu para o sétimo lugar.

O primeiro tempo foi bastante movimentado. Depois de um início sem lances de perigo, o Red Bull Bragantino abriu o placar aos 26 minutos. Em jogada ensaiada, Helinho rolou e Lucas Evangelista pegou de primeira, acertando o ângulo de Everson. Na sequência, Matheus Fernandes e Henry Mosquera perderam chances de ampliar.

Após o susto, o Atlético-MG acordou e virou o placar em apenas dois minutos. Aos 41, Matheus Fernandes errou o domínio e Cleiton falhou na saída por baixo, sendo driblado por Zaracho, que não desperdiçou. Logo depois, Igor Gomes lançou do campo de defesa, Paulinho ganhou na velocidade de Luan Cândido e bateu na saída do goleiro.

Em busca do empate, o Bragantino começou o segundo tempo em cima do time mineiro. Juninho Capixaba e Thiago Borbas, ambos de cabeça, fizeram Everson trabalhar antes mesmo dos 15 minutos. No contra-ataque, Paulinho perdeu grande chance de ampliar.

O Atlético-MG chegou a marcar o terceiro com Cadu, aos 22, mas o gol foi anulado pelo VAR porque a bola tocou no braço do atacante durante disputa com Luan Cândido.

Apesar de ter a posse da bola, o time paulista não ameaçava o gol defendido por Everson e escapou de sofrer o terceiro aos 43 minutos. Paulinho ajeitou e Igor Rabello parou na boa defesa de Cleiton. A reação do Red Bull Bragantino ficou mais difícil na sequência, quando Eduardo Sasha foi expulso por reclamação. No final, Bataglia também recebeu o cartão vermelho e deixou o time mineiro com dez jogadores.

No próximo sábado, o Red Bull Bragantino recebe o Juventude, às 18h30, mais uma vez no Nabi Abi Chedid, enquanto o Atlético-MG enfrenta o Palmeiras na segunda-feira, às 21h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Os jogos são válidos pela nona rodada.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 X 2 ATLÉTICO-MG

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Jadsom (Nathan Mendes), Eduardo, Luan Cândido e Juninho Capixaba (Lincoln); Matheus Fernandes (Eduardo Sasha), Eric Ramires e Lucas Evangelista (Gustavinho); Helinho (Vinicinho), Thiago Borbas e Henry Mosquera. Técnico: Pedro Caixinha.

ATLÉTICO-MG – Everson; Saravia, Rômulo (Maurício Lemos) e Fuchs; Alisson (Pedrinho), Battaglia, Igor Gomes, Zaracho (Igor Rabello) e Gustavo Scarpa; Paulinho e Cadu (Palacios). Técnico: Gabriel Milito.

GOLS – Lucas Evangelista aos 26, Zaracho aos 41 e Paulinho aos 43 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Lucas Evangelista, Eduardo, Juninho Capixaba, Nathan Mendes e Thiago Borbas (Red Bull Bragantino); Saravia, Fuchs, Battaglia, Maurício Lemos e Everson (Atlético-MG).

CARTÕES VERMELHOS – Eduardo Sasha (Red Bull Bragantino). Bataglia (Atlético-MG).

ÁRBITRO – Rafael Rodrigo Klein (Fifa-RS).

RENDA – R$ 180.720,00.

PÚBLICO – 4.617 total.

LOCAL – Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).