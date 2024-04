Atlético-MG sofre no fim mas vence Peñarol (3-2) e segue 100% na Libertadores

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/04/2024 - 23:46 Para compartilhar:

O Atlético-MG ficou mais perto das oitavas de final da Copa Libertadores-2024 nesta terça-feira (23) ao vencer na Arena MRV em Belo Horizonte o aguerrido Peñarol por 3 a 2, pela terceira rodada do Grupo D.

Dois belos chutes de Gustavo Scarpa, um em cada tempo, e outro gol de Paulinho colocaram o Galo em vantagem de 3 a 0, embora o time uruguaio tenha reagido através de Maxi Oliveira e de Maxi Silveira diminuindo para 3 a 2 e dando mais emoção à reta final da partida.

Os uruguaios quase conseguiram o empate em uma cobrança de falta em que a bomba de Gastón Ramírez, de 40 metros de distância, acertou a trave.

Nos minutos finais, com muita tensão em campo, os uruguaios buscaram, sem sucesso, o terceiro gol, diante de Galo que desistiu do ataque, mas soube conter as investidas dos visitantes.

Com esta vitória, o Atlético-MG coloca um pé e meio nas oitavas de final ao somar 3 vitórias em 3 jogos, liderando a chave à frente do Rosario Central (que tem 4 pontos) e o Peñarol (que tem 3).

Mais cedo o lanterna Caracas empatou em casa com o Rosario (1-1) e obteve seu primeiro ponto na fase de grupos.

— Ficha técnica:

Copa Libertadores 2024 – Grupo G – Terceira rodada

Atlético-MG – Peñarol 3 – 2

Local: Arena MRV (Belo Horizonte)

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Gols:

Atlético-MG: Scarpa (15′ e 57′), Paulinho (26′)

Peñarol: Olivera (60′), Silvera (68′)

Cartões amarelos:

Atlético-MG: Saravia (40′), Otavio (71′), Jemerson (80′), Palma (82′)

Peñarol: Olivera (82′)

Escalações:

Atlético-MG: Everson – Saravia (Mariano 62′), Battaglia, Jemerson, Guilherme Arana, Otávio – Alan Franco, Zaracho (Igor Gomes 62′), Gustavo Scarpa – Paulinho (Cadu 90’+4), Hulk (cap.). Técnico: Gabriel Milito.

Peñarol: Guillermo De Amores – Guzmán Rodríguez, Óscar Méndez, Maximiliano Olivera (cap.), Pedro Milans (Byron Castillo 56′) – Damian Garcia (Matheus Babi 83′), Leonardo Sequeira (Gastón Ramírez 56′), Eduardo Darias, Leonardo Fernandez, Lucas Hernandez (Diego Sosa 56′) – Maximiliano Silvera. Técnico: Diego Aguirre.

