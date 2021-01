Atlético-MG só empata com o Bragantino e perde chance de se aproximar da ponta

O Atlético Mineiro desperdiçou uma boa chance de se aproximar do São Paulo na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, marcou nos acréscimos com Hyoran para ao menos salvar um ponto, empatando por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, no interior paulista, em partida válida pela 29.ª rodada. Ricardo Ryller e Edimar, em jogadas aéreas, marcaram para o time da casa, que também foi vazado por Savarino.

Para o tropeço atleticano, pesaram as falhas do sistema defensivo em cruzamentos, mas também a atuação apagada de peças importantes do ataque, como Keno, o que deixou o time previsível, após um início fulminante, mas depois pouco criou, mesmo tendo mais posse de bola e presença no campo de ataque do que o adversário.

Com o empate, o Atlético-MG foi aos 50 pontos, na terceira colocação, a três do Internacional e a seis do São Paulo, sendo que ambos disputaram um jogo a mais. Já o Bragantino, que acabou deixando escapar a terceira vitória seguida, aparece consolidado na zona intermediária da classificação, com 35 pontos, em 13.º lugar, e 6 de vantagem para o grupo do rebaixamento. No próximo domingo, o Atlético-MG vai enfrentar o Atlético-GO, no Mineirão. No mesmo dia, o time paulista visitará o Ceará no Castelão.

O JOGO – O Bragantino, com vários desfalques, apostou em Weverton na lateral direita e em Helinho no ataque, além de ter o retorno do zagueiro Léo Ortiz. Já no Atlético-MG, Sampaoli promoveu a volta de Alan, livre de suspensão, ao meio-campo, além de dar uma chance de início a Alan Franco.

Mas o que mais pareceu funcionar foi a cobrança do treinador argentino para que o time aumentasse o volume de jogo. Ao menos foi o que se viu no minuto inicial, com um disparo de Vargas acertando a trave e outro, de Allan, sendo defendido por Cleiton.

Só que esse ímpeto durou pouco e o jogo esfriou. O time mineiro tinha o controle da posse de bola, mas pouco criava diante do Bragantino, que não conseguia ser perigoso nos contra-ataques. Assim, o primeiro tempo se encaminhava para terminar sem gols. Mas o Bragantino marcou no fim. Em levantamento na área de Helinho, Réver e Guga não conseguiram fazer o corte e Ryller escorou para as redes, aos 45 minutos.

Na volta para a segunda etapa, o Atlético-MG continuou tendo alguma dificuldade na criação com seus pontas. Mas quando isso aconteceu, empatou o jogo. Aos nove, Arana tabelou com Keno e achou Savarino no lado direito da grande área para empurrar às redes: 1 a 1.

O Atlético-MG, empolgado, permaneceu no campo de ataque, mas não conseguia criar. E bastou ao Bragantino tocar a bola no ataque para encontrar espaços e marcar pela segunda vez, em nova falha defensiva em jogada aérea. E quem fez, de cabeça, foi Edimar, aos 21, após cobrança de escanteio por Claudinho.

O gol não alterou muito o cenário do jogo. O Atlético-MG, quase sempre presente ao ataque, não conseguia envolver o Bragantino. Teve uma chance em cobrança de falta de Hyoran. Mas era pouco. Além disso, corria riscos na defesa, tanto que Morato quase marcou o terceiro do time da casa no fim, não fosse a intervenção precisa de Everson.

Nos acréscimos, porém, o Atlético-MG. Em pênalti marcado após consulta ao VAR, de Ramires em Arana, Hyoran deslocou o goleiro Cleiton na cobrança e acertou o canto direito aos 54 minutos, fechando o placar em 2 a 2.

FICHA TÉCNICA:

BRAGANTINO 2 x 2 ATLÉTICO-MG

BRAGANTINO – Cleiton; Weverton (Liggier), Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Raul, Ricardo Ryller (Ramires) e Claudinho; Helinho (Bruno Tubarão), Cuello (Morato) e Ytalo (Chrigor). Técnico: Maurício Barbieri.

ATLÉTICO-MG – Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan (Nathan), Alan Franco (Jair) e Hyoran; Savarino, Keno e Eduardo Vargas (Eduardo Sasha). Técnico: Jorge Sampaoli.

GOLS – Ricardo Ryller, aos 45 do primeiro tempo; Savarino, aos 9, e Edimar, aos 21, e Hyoran, aos 54 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Caio Max Augusto Vieira (RN).

CARTÕES AMARELOS – Jorge Sampaoli, Cuello, Fabrício Bruno e Liggier.

LOCAL – Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

