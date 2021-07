Atlético-MG seleciona os 13 finalistas do concurso ‘Manto da Massa’. Votação vai até 12 de julho O concurso irá escolher uma camisa feita por um torcedor que será confeccionada pela fornecedora do time mineiro, a Le Coq

O Atlético-MG divulgou quais são as 13 camisas finalistas do concurso Manto da Massa 113. Uma comissão composta por representantes da torcida, diretoria, Le Coq e profissionais de design deram seu voto. Foram 559 projetos apresentados. Confira o vídeo abaixo para ver os finalistas.

A escolha final será feita por votação popular no site mantodamassa.com.br para conhecer os detalhes de cada um dos 13 finalistas. O Manto da Massa 113 será conhecido no dia 13 de julho.

E MAIS:

Os 13 finalistas irão ganhar uma unidade da camisa ganhadora. O vencedor do concurso terá uma edição especial do uniforme desenhado fabricado pela Le Coq, fornecedora do Galo, mais R$ 13 mil e um ano de sócio-torcedor da modalidade “Forte e Vingador”.

A primeira edição do “Manto da Massa”, em 2020 foi um sucesso absoluto, que rendeu 110 mil unidades vendidas com um lucro . de R$ 9 milhões de lucro ao clube.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também