Atlético-MG segue em reformulação e demite o diretor de comunicação do clube, Domenico Bhering O clube fez o anúncio nesta sexta-feira, 22, mas ainda não revelou quem ocupará a função

O Atlético-MG segue reformulando e mudando cargos gerenciais no clube. Depois de anunciar a saída do diretor de futebol Alexandre Mattos, do superintendente administrativo Marcelo Machado, o clube comunicou, nesta sexta-feira,22 de janeiro, a demissão do diretor de comunicação do clube, Domênico Bhering. Ainda não há um nome para ocupar a função na diretoria de Sérgio Coelho.

Em comunicado enviado à imprensa o Atlético diz que em “consequência da mudança na administração do clube, que tem procurado montar um time de dirigentes alinhados com o perfil e com o modelo de gestão que se está implantando, com foco na reestruturação administrativa e financeira, por meio das melhores práticas de governança”.

Domenico, que estava no clube desde 2001, trabalhou com seis presidentes (Ricardo Guimarães, Ziza Valadares, Alexandre Kalil, Daniel Nepomuceno, Sérgio Sette Câmara e Sérgio Coelho)

e diversos diretores e gestores.

Em mensagem em seu perfil Twitter, Domenico falou da sua saída do Atlético-MG.

– Dei o meu melhor a cada minuto! Vivi momentos espetaculares, outros nem tanto. Um dia, espero colocar tudo num livro, tem muita história. Deixo um Depto de Comunicação (com a ajuda de muitos) pronto para voar, nunca tivemos números tão bons. Continuarão excelentes, tenho certeza. Estarei torcendo, agora do lado de fora, fervorosamente pelo Galo e pelos amigos que lá estão. Agradeço a Deus por cada minuto. Entrei torcedor, saio gratidão. Nessas duas décadas, fui correto com as pessoas e com a instituição. Sei que serão comigo também! A todos que trabalharam comigo, meu agradecimento sincero. À imprensa, pelos erros que devo ter cometido, minhas desculpas. A essa gestão, sorte e sucesso. À torcida que sempre me respeitou demais, muito obrigado! Trombaremos por aí. Sigo meu caminho, estou em paz!-escreveu.

