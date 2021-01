Atlético-MG se afasta do título, mas Keno ainda acredita: ‘Nada perdido’

O Atlético-MG foi derrotado pelo Vasco por 3 a 2, neste sábado, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela 32.ª rodada, e ficou mais distante da briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, o atacante Keno evitou jogar a toalha e mostrou confiança.

“Atrapalha muito (essa derrota na briga pelo título). Sabíamos que ia ser difícil. O time deles tentando sair lá debaixo e a gente brigando pelo título. Infelizmente veio a derrota. Agora é levantar a cabeça. Não tem nada perdido. A gente vai lutar, trabalhar até encontrar a vitória”, disse o atacante atleticano.

Keno segue sendo o artilheiro do Atlético-MG no Brasileirão com 10 gols, mas chegou a nove jogos sem marcar. O resultado deixou o time na quarta colocação com 54 pontos, atrás de Internacional, com 59, São Paulo, com 58, e Flamengo, com 55. Palmeiras e Grêmio, com 51, ainda mantêm remotas chances de chegar ao título.

O Atlético-MG voltará a campo nesta terça-feira, às 20 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, onde recebe o Santos, em partida atrasada pela 28.ª rodada.

