Atlético-MG renova contratos com o zagueiro Maurício Lemos e o lateral-direito Mariano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/11/2023 - 16:57 Para compartilhar:

Ainda restam quatro rodadas para o fim do Brasileirão que fechará a temporada para diversos clubes brasileiros – o Fluminense ainda disputa o Mundial e alguns estão com jogos a menos. O Atlético-MG está forte na disputa por vaga na Libertadores de 2024 e vai garantindo a manutenção do seu sistema defensivo com renovações de contratos.

Depois de acertar com os laterais Guilherme Arana e Saravia, o clube oficializou nesta terça-feira novos acordos com o experiente Mariano, também jogador de beirada de campo e com o zagueiro uruguaio Maurício Lemos.

“seguimos juntos, Lemos! O Galo renovou o contrato do zagueiro uruguaio. O jogador assina com o clube até dezembro de 2025. Para cima, hermano”, anunciou o clube, revelando o acordo com o zagueiro.

Lemos chegou em fevereiro a Belo Horizonte, assim como o lateral Saravia. Tinham, contato até o fim do ano, agradaram e seguirão no clube por ao menos mais duas temporadas.

“Multicampeão com o manto alvinegro, Mariano fica até 2024. Vamos por mais conquistas”, completou o clube ao também revelar o acerto com Mariano. O jogador está no clube desde 2020 e vinha sendo o titular da lateral-direita até se contundir. Agora ele completará cinco temporadas no clube.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias