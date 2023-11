Atlético-MG pode rebaixar América-MG e entrar no G-4 do Brasileirão em Uberlândia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/11/2023 - 7:30 Para compartilhar:

Em franca recuperação na temporada e engrenando sob o comando de Felipão, o Atlético-MG tenta entrar de vez no G-4 do Campeonato Brasileiro, que dá a vaga direta na Copa Libertadores. Mas vai ter pela frente o lanterna e rival América-MG, no sábado, às 19h30, que pode ser rebaixado já nesta 32ª rodada. O clássico mineiro será disputado em Uberlândia, no Parque do Sabiá.

Por coincidência, a diretoria do América negociou seus dois próximos jogos. Este diante do rival Atlético-MG e depois diante do Flamengo. O clube vai receber R$ 1 milhão por jogo, livre de despesas com logística – viagem e hotel. De quebra, pode evitar cair para a Série B diante de sua torcida dentro da Arena Independência.

Após a derrota por 1 a 0 no clássico contra o Cruzeiro, o Atlético-MG engatou três vitórias seguidas, a última por 3 a 1, sobre o Fortaleza, na Arena MRV. Com 52 pontos, aparece em quinto lugar. Por duas rodadas, chegou a entrar provisoriamente no G-4, mas acabou sendo ultrapassado pelo Grêmio, que tem um ponto a mais, 53.

Felipão não deve ter problemas na escalação. Sem nenhum desfalque por suspensão, ele tem tudo para manter a mesma formação do último jogo. Com Zaracho e Rubens no meio de campo e com a dupla Hulk e Paulinho potencializada no ataque. Vargas, Alan Kardec, Battaglia e Bruno Fuchs estão entregues ao departamento médico.

Quando chegou ao clube, Felipão viveu uma instabilidade e uma sequência negativa, que culminou na eliminação precoce na Libertadores. Agora, o treinador quer recuperar os pontos desperdiçados.

“O que dá para esperar é que estamos recuperando algum terreno que perdemos quando aqui chegamos. Estamos tendo uma equipe mais organizada e competitiva, que tem aproveitado as jogadas trabalhadas na semana. Mas vamos manter os pés no chão, temos sete jogos importantes para atingir o nosso objetivo final”, disse Felipão após a terceira vitória seguida.

O América-MG é o lanterna do Brasileiro, com 20 pontos, 17 a menos que o Cruzeiro, com 37 e primeiro time fora da zona da degola. Faltando 21 pontos em disputa, pode ser rebaixado matematicamente nesta rodada, caso perca o clássico e Santos, Bahia e Cruzeiro vençam seus respectivos jogos.

O time dirigido por Fabián Bustos vem atuando bem em alguns jogos, mas não tem obtido um resultado positivo. Não vence há 10 jogos e vem de empate por 1 a 1, contra o Internacional, no Beira-Rio.

Mandante do clássico, o América-MG terá alguns desfalques. Apesar de não ter suspensos, o treinador perdeu o zagueiro Iago Maidana por lesão. O defensor vinha sendo titular. Com isso, Éder deve formar o trio defensivo com Danilo Avelar e Ricardo Silva. Caso queira voltar com um esquema com quatro na defesa, Marlon pode entrar na lateral esquerda e Rodriguinho ser recuado para direita.

Próximo de ser rebaixado, o treinador reconhece que a missão da permanência é difícil, mas não quer planejar 2024 no momento. “Nossa realidade hoje está complicada, não é boa, a equipe não deixa de competir, e esse gol que fizemos foi para isso. Tem jogadores que mantêm o contrato, tem jogadores que vão finalizar, tem que analisar com a diretoria o momento de cada situação e resolver quando for o momento de começar a falar sobre isso”, comentou Bustos.

