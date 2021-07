Atlético-MG perde seu principal meia, Nacho Fernández, por lesão muscular O meia teve constatado estiramento leve no músculo posterior da coxa esquerda, após exame de imagem realizado nesta segunda-feira, 5 de julho

O Atlético-MG terá um grande prejuízo em campo. O meia Nacho Fernández está fora dos próximos jogos do time mineiro devido a um estiramento leve no músculo posterior da coxa esquerda, que foi constatado após um exame de imagem realizado nesta segunda-feira, 5 de julho.

Nacho já está em tratamento intensivo na fisioterapia do clube. De acordo com a assessoria do jogador, ele não teve ruptura fibrilar e isso pode ajudar na sua recuperação.

O meia sentiu o problema no duelo contra o Cuiabá, quando marcou o gol da vitória, por 1 a 0, na Arena Pantanal. Ele foi substituído aos três minutos do segundo tempo com um desconforto na coxa esquerda.

O Atlético-MG, como de praxe, não informa o tempo de recuperação de jogadores. Todavia, o meia já está vetado para encarar o Flamengo, nesta quarta-feira, no Mineirão,e dificilmente estará em campo diante do Boca Juniors, dia 13, em Buenos Aires, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores.

