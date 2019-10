Atlético-MG pega Vasco e mira novo triunfo para voltar a sonhar com Libertadores

O Atlético Mineiro entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Vasco, a partir das 19h15, no estádio Independência, tentando provar que o pior passou e para fazer as pazes com o seu torcedor. Afinal, após encerrar uma sequência de seis derrotas no Campeonato Brasileiro, tentará emplacar o segundo triunfo consecutivo no torneio, no compromisso que foi adiado da 21ª rodada.

O duelo, marcado para a semana passada, precisou ser adiado porque o Atlético-MG estava envolvido nas semifinais da Copa Sul-Americana. A competição era vista como última oportunidade para a equipe faturar um título em 2019, além de distribuir uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, mas o time acabou sendo eliminado nas semifinais pelo argentino Colón.

A queda no Mineirão lotado por 45 mil atleticanos piorou a situação de um clube pressionado por seis derrotas consecutivas no Brasileirão, série que derrubou a equipe da quarta para a décima posição. E ampliou a crise, a ponto de torcidas organizadas terem realizado ação para público zero no compromisso seguinte, a vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, quando pouco mais de 6 mil pessoas foram ao Independência.

O triunfo encerrou o jejum atleticano no Brasileirão e trouxe um pouco de tranquilidade ao técnico Rodrigo Santana. Agora, a expectativa é de ampliar a recuperação diante do Vasco, para iniciar nova arrancada ao G6 – o time está a sete pontos do Bahia, clube que abre a zona de classificação à Libertadores.

Para isso, Santana optou por manter a base da formação que superou o Ceará no último domingo. Isso inclui a escalação do polivalente meia Nathan na função de primeiro volante, pois Jair, com status de titular absoluto, segue como desfalque, lesionado.

Quem também não poderá atuar por estar contundido é o colombiano Chará. Ele terá a sua vaga ocupada por Otero, que no fim de semana o substituiu durante o duelo com o Ceará e marcou um dos gols do triunfo do Atlético-MG, que derrotou o Vasco por 2 a 1, em São Januário, no primeiro turno do Brasileirão. “Acredito que estou bem melhor agora e espero ter mais participações dentro de campo, para ajudar meus companheiros, como foi no último jogo”, disse Otero.