Atlético-MG pega o Fortaleza na Arena Castelão de olho nos líderes

Determinado a ficar perto dos líderes do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG enfrenta o Fortaleza no sábado, às 18h30, na Arena Castelão, pela 12ª rodada. Assim como o rival, o time cearense também sonha em alçar voos maiores, o que abre a perspectiva de um grande jogo e que deve ser acompanhado por mais de 30 mil torcedores.

O Atlético-MG não perde há sete jogos e tenta a primeira vitória sob o comando de Felipão. Ele ficou no banco no empate por 1 a 1 com o Fluminense, em Volta Redonda (RJ), que deixou o time mineiro como quinto colocado, com 19 pontos. O Botafogo, na liderança, tem 27 e agora é o rival a ser perseguido.

O Fortaleza, por sua vez, vem de uma vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0, dentro do Mineirão. O resultado animou o time cearense, que aparece em sétimo lugar, com 17 pontos, muito próximo da zona de Libertadores.

Do lado do Fortaleza, o técnico Juan Pablo Vojvoda tem alguns problemas. O zagueiro Brítez está suspenso, enquanto o goleiro Fernando Miguel e o atacante Pedro Rocha continuam entregues ao departamento médico. João Ricardo segue no gol e Marcelo Benevenuto deve entrar na defesa.

Novo reforço do clube, o atacante Marinho aguarda o BID da CBF para saber se terá condições de jogo. Como vinha atuando no Flamengo, caso haja a liberação, poderá ser relacionado. “Vim aqui para ajudar, fazer o meu melhor e conquistar, porque só conseguimos ficar marcados na história do clube com conquistas. Então, esse é o meu maior objetivo, a torcida apaixonada, ver o mosaico no estádio é um momento que estou ansioso, de jogar no Castelão cheio e conquistar vitórias”, disse Marinho em sua apresentação.

Ainda sem muito tempo de trabalho, o técnico Felipão não deve fazer muitas mudanças em relação aos últimos jogos. A principal dúvida é entre o zagueiro Maurício Lemos e Bruno Fuchs. O primeiro é o favorito para seguir jogando.

A primeira meta de Felipão é fazer o artilheiro Hulk voltar a se destacar. O atacante esteve na Copa do Mundo de 2014 com o treinador e ficou motivado com o anúncio do mesmo para o lugar de Eduardo Coudet.

“Nosso time tem muita qualidade, se você olhar peça por peça, diversos já passaram por seleção, de outros países também. O que conversamos foi para dar um algo mais. Temos certeza que vamos crescer na competição”, disse Felipão. Ele elogiou o técnico adversário, mas fez questão de ressaltar que o Atlético-MG precisa somar pontos fora para recuperar alguns pontos perdidos em casa.

