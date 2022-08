Atlético-MG não perde para o Palmeiras há sete jogos, mas empata maioria

Parceria Lance & IstoÉ 04/08/2022 - 11:23 Compartilhe

Após o empate por 2×2 pelas quartas de final da Libertadores na última quarta-feira, o Atlético-MG chegou a sete partidas sem perder para o Palmeiras em jogos oficiais. Nestes confrontos, foram duas vitórias do Galo e cinco empates.

Apesar do histórico recente apresentar uma vantagem para o Atlético-MG, quem saiu por cima na principal dessas disputas foi o Palmeiras. Trata-se dos dois empates na semifinal da Libertadores de 2021, 0x0 em São Paulo e 1×1 em Belo Horizonte, que deu a classificação para a final da competição para o time paulista.

Na edição de 2021, a regra do gol fora de casa foi decisiva para a classificação do Palmeiras. Na atual edição, a regra não está mais em vigor, e um empate agregado levará a disputa para os pênaltis.

Equilíbrio no Brasileirão



Ambas as vitórias do Atlético-MG aconteceram em jogos do Campeonato Brasileiro no Mineirão. Uma na 38ª rodada da edição de 2020, com gols de Jair e Eduardo Sasha, e outra na 16ª rodada da edição de 2021, com dois gols de Jefferson Savarino.

Os outros dois jogos dos últimos sete confrontos entre as equipes foram empates no Campeonato Brasileiro, 2×2 na 35ª rodada da edição de 2021, e um 0x0 na 9ª rodada da atual edição. A última vitória do Palmeiras sobre o Galo foi também no Brasileirão, um 3×0 na 19ª rodada de 2020, com gols de Raphael Veiga, Rony e Wesley.

