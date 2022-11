Atlético-MG mira Libertadores em jogo contra o Cuiabá, que busca empate salvador

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/11/2022 - 7:20 Compartilhe

Em momento complicado na luta por uma vaga na próxima Copa Libertadores, o Atlético-MG volta a campo nesta quinta-feira, às 20h, para encerrar a 37ª rodada, a penúltima do Brasileirão. No Mineirão, em Belo Horizonte, precisa resgatar a confiança da torcida contra o Cuiabá, que pode festejar sua manutenção na elite nacional pelo segundo ano seguido em caso de empate.

O Atlético está há dois jogos sem vencer, após empatar, por 2 a 2, com o São Paulo, fora, e perder para o Botafogo, por 2 a 0, em casa. Com 52 pontos, encerrou a última rodada em oitavo lugar, fechando o G-8, zona de classificação à Libertadores. Do primeiro ao sexto colocados vão à fase de grupos, enquanto o sétimo e o oitavo vão à fase preliminar ou classificatória.

O Cuiabá, apesar de ocupar a 16ª colocação, uma fora da zona de rebaixamento, vem motivado após importante empate com o campeão Palmeiras, por 1 a 1, em casa. Antes disso, já tinha vencido o Avaí, por 1 a 0, e o Botafogo, por 2 a 0, fora. Uma igualdade garante o time na elite sem depender de outros resultados após derrota do Ceará (foi rebaixado) e o empate do Atlético-GO, ambos nesta quarta-feira. O time do Mato Grosso soma 38 pontos, diante de 35 dos goianos.

O técnico Cuca terá mais um desfalque para montar o time. O volante Allan está suspenso e dará lugar a Otávio. O atacante Eduardo Sasha, fora do último jogo por fadiga muscular, treinou normalmente e deve ser relacionado. Já Pedrinho segue em transição e fica fora de mais um jogo.

Cuca reconheceu o desempenho abaixo do esperado do Atlético na temporada: “Eu entendo o torcedor estar revoltado. Me colocando no lugar dele, estaria igual. Agora é terminar da melhor forma. Vamos tentar ser o sexto. Se não der, vamos ser o sétimo ou oitavo, mas estaremos dentro da Libertadores”, garantiu o técnico que não gostou de ser chamado de “mercenário” pela torcida após o último tropeço no Mineirão. “Podem me chamar até de burro, mas mercenário, jamais!”, repetiu.

O Cuiabá não terá o técnico António Oliveira, que cumprirá suspensão e será substituído por Bruno Lazaroni. O auxiliar não poderá contar com o volante Pepê, vetado pelo departamento médico por um desconforto muscular. Assim, Camilo deve receber uma nova chance no time titular. Na zaga, Marllon está suspenso e será substituído por Paulão.

Apesar de comemorar o empate com o Palmeiras, António Oliveira sabe que tem outro duelo muito complicado pela frente. “Acho que nossa última atuação deve orgulhar todos os mato-grossenses e cuiabanos porque o time os representou da melhor forma. Conseguimos um resultado importante contra o time mais consistente da América do Sul e agora teremos outra batalha contra o Atlético”, projetou.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias