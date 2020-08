Atlético-MG ‘lidera’ estatísticas, mas sem eficácia no duelo contra o Fogão O Galo ficou mais com a bola, arrematou 30 vezes ao gol do Botafogo, mas conseguiu colocar marcar apenas uma vez no duelo com o time carioca

Ou faltou competência ou sorte para o Atlético-MG na derrota para o Botafogo por pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A tese da competência parece ser mais forte após o revés, pois o Galo esteve mais presente no ataque conseguindo três vezes mais finalizações do que o Fogão. Foram 30 chutes a gol alvinegros contra 10 dos cariocas, que mesmo assim, saíram vencedores do duelo.

Outra estatística que chamou atenção foi o número de arremates certeiros à meta dos goleiros. Mais uma vez, o time mineiro liderou os dados, com nove bolas no gol de Gatito, contra quatro ameaças ao goleiro Rafael. Porém, o Botafogo conseguiu colocar metade dos chutes nas redes atleticanas, contra nenhuma do Galo.

O time de Jorge Sampaoli também dominou outro número considerado relevante pelos analistas da bola e treinadores: a posse de bola. O Atlético ficou incríveis 74% do tempo e jogo controlando a redonda. Mas, como o que vale para sair com os três pontos é bola na “casinha”, o Fogão se foi mais eficiente, conseguindo sua primeira vitória no Brasileiro e, de quebra, impondo um duro revés ao Galo, que estava embalado na competição. Confira abaixo como foi o duelo de estatísticas entre Botafogo e Galo.

Posse de bola: 26%(BOT) x 74%(ATL)

Finalizações: 10(BOT) x 30(ATL)

Finalizações no gol: 5(BOT) x 9(ATL)



A chance para o alvinegro de Minas se reabilitar é derrotar o Internacional, atual líder, no sábado, 22 de agosto, às 19h, no Beira-Rio, em Porto Alegre, na quinta rodada do torneio nacional.

