Atlético-MG inicia venda de bonecos personalizados com fotos dos torcedores para ‘irem’ ao estádio A ação visa aproximar o atleticano com o time neste momento em que o público está proibido de frequentar os estádios

O Atlético-MG levou à frente uma ideia vista na Alemanha, que tem a fotos do torcedores em bonecos dentro do estádio para “marcar a presença” do torcedor nos jogos do alvinegro.

Na live que apresentou os uniformes do time mineiro para 2020 e 2021, o Galo apresentou oficialmente a “ida” dos atleticanos aos jogos do time. A partir do duelo contra o América-MG, no dia 26 de julho, na volta do Campeonato Mineiro, os fãs do Galo poderão personalizar suas fotos nos bonecos que ficarão dentro do estádios durante os jogos da equipe.

O Atlético venderá cinco mil bonecos personalizados com a imagem de seus torcedores. Por enquanto, o alvinegro disponibilizará a ação para três partidas do clube na temporada. Contra o Coelho, na 10ª rodada, Patrocinense, na 11ª e última da fase de classificação e em uma possível semifinal.

O time atleticano precisa de apenas uma vitória para ir aos mata-matas. A ação poderá ser reprisada em caso de avanço do Atlético no Estadual.

A venda dos 5 mil bonecos personalizados começou na segunda-feira, 20 de julho e estará disponível apenas para os sócios-torcedores Galo na Veia. Eles terão de acessar o site galonaveia.com.br para realizar a compra.

Inspiração nos alemães

A inspiração da ação dos bonecos veio de um dos times mais tradicionais de Alemanha, o Borussia Mönchengladbach, da Alemanha.

A iniciativa alemã criou imagens dos seus torcedores em tamanho quase real, como um manequim de loja, para preencher os espaços nas arquibancadas. E, para personalizar a ação, o Borussia cobra 19 euros(R$ 120) para criar os bonecos personalizados mais 2,50 euros(R$ 16)pelo direito de “estar” dentro do estádio do clube alemão durante as partidas.

O Atlético é movido pela força da Massa e se recusa a entrar em campo sem ela.

