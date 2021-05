Atlético-MG goleia o La Guaira e termina como o melhor time da fase de grupos da Libertadores Time mineiro não tomou conhecimento dos venezuelanos e saiu do Mineirão com um placar elástico e a vantagem de jogar o mata-mata em casa

O Atlético-MG é o melhor time da fase de grupos da Copa Libertadores. O time alvinegro conseguiu o feito ao derrotar o Deportivo La Guaira, da Venezuela, por 3 a 0, gols de Savarino, Marrony e Hulk, nesta terça-feira, pela sexta rodada do Grupo H.

A equipe mineira já estava classificada e com a ponta da sua chave garantida. Todavia, a meta era pontuar para ser o melhor time de toda a competição e poder jogar em casa em todos os mata-mata até a fase semifinal, caso chegue lá.

O time comandado por Cuca se impôs rapidamente e resolveu o jogo ainda no primeiro tempo, marcando dois gols, com mais uma boa atuação da dupla #savahulk e outro do papai da noite, Marrony, que terá seu primeiro filho.

Com o triunfo, o Galo chegou aos 16 pontos, superando todos os times das outras chaves. A campanha foi quase perfeita, com cinco vitórias e um empate, com o tropeço sendo justamente para o La Guaira, na estreia da Libertadores.

Peças funcionam bem

​

Os grandes nomes do time, Hulk, Nacho e Savarino, tiveram uma noite de bom entrosamento, como no segundo gol, quando Nacho tabelou com Hulk, mostrando que o entrosamento está melhorando a cada partida.

Agora é descansar e pensar no brasileiro

​

O sorteio das oitavas de final será no dia 2 de junho. E, algumas pedreiras podem aparecer como River Plate, Boca Juniors, Santos ou São Paulo. Mas, como fez bem sua parte, o Galo poderá focar em começar bem o Brasileiro, pois a Libertadores só volta em julho, após a Copa América.

Melhor ataque, melhor defesa

​

O Atlético encerrou a fase de grupos com 16 pontos, melhor ataque, com 15 gols e melhor defesa, com apenas três sofridos. Sua melhor campanha na história do clube nesta fase da competição.

Próximos jogos

​

O Galo folga na Libertadores, que retorna em julho. Enquanto isso, o alvinegro terá a estreia no Campeonato Brasileiro, no domingo, 30 de maio, às 11h, contra o Fortaleza, no Mineirão.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

​

ATLÉTICO-MG 4 X 0 DEPORTIVO LA GUAIRA

Data: 25 de maio de 2021

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte(MG)

Árbitro: Nicolas Lamolina (ARG)

Assistentes: Mariana de Almeida (ARG) e Daiana Milone (ARG)

Cartões amarelos: Allan(ATL), Ortiz (GUA)

Cartões vermelhos:

Gols: Savarino, aos 27’- 1ºT(1-0), Marrony, aos 43’- 1ºT(2-0), Hulk, aos 4’- 2º T(3-0), Nathan, aos 48’-2ºT(4-0)

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

​

Everson; Guga, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana , Tchê Tchê (Zaracho, aos 31’-2ºT), Allan (Hyoran, aos 37’-2ºT) e Nacho Fernández (Nathan, aos 37’-2ºT); Hulk ,Marrony (Sasha, aos 25’-2ºT) e Savarino (Vargas, aos 25’-2ºT)

DEPORTIVO LA GUAIRA (Técnico:Daniel Farias)

​

Carlos Olses; Kendrys Silva, Adrián Martínez, Francisco La Mantia, Henry Pernía e Yohan Cumana (Aramburu, aos 41’-2ºT); Arles Flores, Francisco Pol (Clyde García, aos 41’-2ºT), Carlos Cermeño (Lucena aos 9’-2ºT) e Louis Ángelo Peña (Reys, aos 9’-2ºT); Charlis Ortíz (Riasco, aos 38’-2ºT).

