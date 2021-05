Atlético-MG garante liderança geral da Copa Libertadores

O Atlético-MG alcançou uma importante vantagem na Copa Libertadores ao golear o Deportivo La Guaira (Venezuela) por 4 a 0, no estádio do Mineirão nesta terça-feira (25). Com este triunfo, o Galo garantiu o primeiro lugar geral da fase inicial da competição (o que lhe dá a vantagem de decidir a fase mata-mata dentro de casa).

⚽ Galo forte e líder! A goleada por 4-0 sobre o @DvoLaGuaira na última rodada confirmou o @Atletico como dono da melhor campanha na Fase de Grupos da CONMEBOL #Libertadores, com 1️⃣6️⃣ pontos.#GloriaEterna pic.twitter.com/noderFuhcj — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 26, 2021

Com o triunfo desta terça, a equipe comandada pelo técnico Cuca, que já entrou no gramado classificada, alcançou 16 pontos no Grupo H. A outra equipe da chave que avançou é o Cerro Porteño (Paraguai), que superou o América de Cali (Colômbia) por 1 a 0.

Com uma equipe claramente superior, o Atlético-MG começou a partida mandando nas ações, criando oportunidade após oportunidade. De tanto tentar, o Galo abriu o placar aos 27 minutos, quando Guilherme Arana lançou Hulk na ponta esquerda. O camisa 7 avançou e rolou para o venezuelano Savarino chutar para o gol vazio.

Um pouco antes do intervalo, o Atlético-MG chegou ao segundo, quando Junior Alonso levantou a bola na área, Nacho Fernández escorou e Marrony marcou.

Porém, ainda faltava o gol da estrela do Galo. E ele veio aos 4 minutos da etapa final, quando Hulk recebeu de Nacho Fernández, avançou e tocou rasteiro. O quarto gol saiu já no final do jogo, aos 48 minutos, quando Nathan fez um belo gol para fechar o placar.

O início do lance / Deu tudo certo. ⚽ É gol do @Atletico, é gol de Hulk na CONMEBOL #Libertadores!#GloriaEterna pic.twitter.com/isnMPjjRDW — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 26, 2021

