Atlético-MG fica no 0 a 0 com o Ceará no Castelão

O Atlético-MG chega ao quarto jogo seguido sem vitória no Campeonato Brasileiro após empatar sem gols com o Ceará, na noite desta quarta-feira (15) no estádio do Castelão, em partida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Galo chega a 18 pontos, seis a menos do que o líder Palmeiras, que ainda joga na rodada contra o Atlético-GO. Já o Vozão soma 15 pontos, mantendo a proximidade com o Z4 da competição.

Pelo Ceará a partida marcou a estreia do técnico Marquinhos Santos.

Triunfo do Massa Bruta

Quem venceu na rodada foi o Bragantino, que bateu o Coritiba no estádio Nabi Abi Chedid por 4 a 2. O Massa Bruta, que chegou aos 17 pontos, triunfou com gols de Natan, Artur e Hyoran (2), enquanto Adrián Martínez e Igor Paixão descontaram para o Coxa, que permanece com 15 pontos.