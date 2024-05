Atlético-MG faz treino aberto na Arena MRV para arrecadar fundos às vítimas de enchentes no Sul

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/05/2024 - 20:58 Para compartilhar:

Clubes de futebol só costumam abrir seus treinos em época de jogos decisivos. Mas o Atlético-MG encontrou um motivo especial para realizar a primeira atividade aberta ao público na nova Arena MRV, em Belo Horizonte. No sábado, os torcedores poderão acompanhar o trabalho dos ídolos de perto, sob a cobrança de ingresso que serão revertida para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Com o compromisso do Brasileirão diante do Grêmio adiado no fim de semana, o clube ficaria sem agenda para a Arena MRV. Mas resolveu dar novo passo nas tantas programações para auxiliar o povo gaúcho e vai abrir sua casa para quem quiser se solidarizar.

Os ingressos custarão entre R$ 10,00 e R$ 20,00 e cada torcedor poderá adquirir até quatro entradas. Quem quiser, também poderá fazer outras doações, como fardos de garrafas de água mineral ou mesmo alimentos não perecíveis e itens de higiene.

“O primeiro treino aberto da Arena MRV será uma ação conjunta do Galo e da MRV em prol do povo do Rio Grande do Sul. Com renda destinada às vítimas das enchentes no estado gaúcho, a torcida poderá acompanhar o trabalho do elenco profissional, neste sábado, às 10h. Os ingressos custarão R$10 para sócios Galo Na Veia e Arena MRV, e R$20 para o público geral. Os ingressos poderão ser adquiridos a partir desta 5ª feira, às 9h, no site http://ingressos.galonaveia.com.br”, informou o Atlético.

“Leve também a sua doação de alimento não perecível ou água mineral. É hora de apoiar e contribuir para que todos que estão sofrendo com tamanha tragédia possam retomar suas vidas com dignidade. Convidamos a Massa para participar desse dia histórico”, continuou o clube.

Simulando um dia de jogo, o clube informa que os serviços de bares funcionará normalmente na Arena MRV. A diferença, além da enorme importância do papel solidário, é que os torcedores vão assistir à preparação para a partida com o Peñarol, agendada para terça-feira, no Uruguai, pela Copa Libertadores.

O Atlético-MG, seguindo exemplos de outros clubes do País, também colocou suas instalações à disposição de Grêmio, Internacional e Juventude para que possam treinar enquanto seus CTs não fiquem em totais condições de uso.