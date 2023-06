Atlético-MG faz duelo direto pela classificação contra o Libertad-PAR na Libertadores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2023 - 7:00 Compartilhe

Dependendo de suas próprias forças, o Atlético-MG decide, nesta terça-feira, o seu futuro na Copa Libertadores, atuando fora de casa diante do Libertad, no histórico estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai, às 19h. O jogo é válido pela sexta e última rodada da fase de grupos, e o Atlético-MG tem uma leve vantagem sobre seu rival direto dentro do Grupo G.

Para avançar, o Atlético-MG pode até perder por um gol de diferença, que mesmo assim se classifica como segundo colocado. Caso vença ou empate, e o Athletico-PR perca para o Alianza Lima, na Arena da Baixada, pode terminar a primeira fase na liderança do Grupo G.

Atualmente, o time mineiro é segundo colocado com nove pontos. O rival Libertad é terceiro com seis. Já o Athletico-PR lidera a chave com dez e está classificado, mas ainda pode perder a ponta. No Brasileirão, o Atlético-MG vem de derrota para o Fortaleza, por 2 a 1, neste final de semana.

Para este jogo decisivo, o técnico Felipão não confirmou qual será o time titular, mas tem desfalques e retornos. O zagueiro Bruno Fuchs e o meia Hyoran foram vetados pelo departamento médico por conta de lesões e estão fora. No meio-campo, a briga para quem irá começar jogando fica entre Igor Gomes e Patrick.

Por outro lado, o zagueiro Maurício Lemos, que estava com dores no pé esquerdo desde que jogou pela seleção uruguaia, está recuperado e tem chances de atuar ao lado de Jemerson. Mas Igor Rabelo disputa a titularidade com ele. Outra novidade é o atacante Alisson Santana, de 17 anos, que se destacou na Copa SP de Juniores e foi relacionado pela primeira vez.

De qualquer forma, Felipão pediu atenção para as bolas paradas, no qual o clube acabou levando gols contra o Fortaleza. “A gente errou e tomamos o gol. Vamos ter que treinar as bolas aéreas bem definidas, pois é ponto forte do Libertad. Vamos treinar até o jogo, porque esse é um quesito do Libertad”, disse o experiente treinador.

Do outro lado, o técnico Daniel Garnero tem dois desfalques para armar o Libertad. Ficam fora os meias Álvaro Campuzano, suspenso, e Hugo Martínez, que se recupera de uma lesão no joelho. Além deles, o lateral-esquerdo Bautista Merlini, o meia Hernesto Caballero e o atacante Lorenzo Melgarejo seguem de fora, em recuperação de lesões.

