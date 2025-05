Atlético-MG faz bom 1º tempo, vence o Juventude e deixa a zona de rebaixamento

Com um bom primeiro tempo, algo que não se via há muito tempo, o Atlético-MG conseguiu sair do Alfredo Jaconi com os três pontos. Mesmo sem Hulk, o time mineiro venceu o confronto direto contra o Juventude por 1 a 0, com gol de Gustavo Scarpa e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, no duelo que marcou o encerramento da sétima rodada.

Com isso, o Atlético-MG foi aos nove pontos e subiu para a décima colocação, além de ter chegado ao terceiro jogo sem derrota. Já o Juventude não vence há quatro jogos e conheceu a sua segunda derrota seguida e é 15º com sete.

O duelo começou quente na fria Caxias do Sul. Com mais volume e posse de bola, o Atlético-MG tomou conta dos minutos iniciais. Natanael bateu de bico, o goleiro Marcão deu rebote. A bola ficou viva na área e Ewerthon tirou em cima da linha. Na resposta do Juventude, foi a vez de Fausto Vera tirar de cabeça, quase dentro do gol. Logo depois, Rony teve um gol anulado por impedimento.

O duelo seguiu lá e cá, com chances para os dois lados. Everson pegou uma bomba de Gilberto, enquanto o time mineiro foi coroado com a abertura do placar. Scarpa, em cobrança de falta, mandou para as redes, aos 29 minutos. Os visitantes pressionaram até o fim e Marcos Paulo, novamente em cima da linha, evitou que Caio Paulista ampliasse o marcador. Já no acréscimo, Rubens tirou tinta da trave gaúcha.

A segunda etapa voltou com ritmo lento, diferente da velocidade imprimida pelos dois times no primeiro tempo. O Atlético-MG seguiu melhor em campo, criava chances, mas não era efetivo. Cuello e Natanael pararam em grandes defesas de Marcão. O Juventude melhorou após a Nenê entrar em campo. O meia até chegou a empatar a partida, mas o tento foi anulado por toque de mão de Ênio, na origem da jogada.

O time da casa foi gostando do jogo e chegou do céu ao inferno em poucos minutos. Primeiro viu o juiz assinalar pênalti por toque na mão de Natanael, depois, quando Nenê já estava pronto para a cobrança, o VAR anular por impedimento de Ênio. Após o lance, o jogo ficou tenso. Querendo segurar o resultado, o Atlético se fechou na defesa e suportou a pressão gaúcha para conquistar a primeira vitória como visitante na competição.

O Atlético-MG agora vira a chave e foca na partida contra o Deportes Iquique-CHI, na quinta-feira, no Chile, pela Copa Sul-Americana. Pelo Brasileiro, atua no domingo, contra o Fluminense, na expectativa da reabertura da Arena MRV. Já o Juventude abre a oitava rodada, no sábado, às 16h, diante do Fortaleza, na Arena Castelão.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 0 X 1 ATLÉTICO-MG

JUVENTUDE – Marcão; Ewerthon, Wilker Ángel, Marcos Paulo e Alan Ruschel (Giovanny); Giraldo (Batalla), Jadson, Mandaca (Caíque) e Jean Carlos (Nenê); Ênio e Gilberto (Gabriel Taliari). Técnico: Fábio Matias.

ATLÉTICO-MG – Everson; Natanael, Rômulo, Júnior Alonso e Caio Paulista (Vitor Hugo); Fausto Vera, Igor Gomes (Palacios), Rubens e Gustavo Scarpa; Rony (João Marcelo) e Cuello (Bernard). Técnico: Cuca.

GOLS – Gustavo Scarpa, aos 29 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Jadson e Ewerthon (Juventude); Everson e Junior Alonso (Atlético-MG).

ÁRBITRO – Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

RENDA – R$ 80.317,00.

PÚBLICO – 7.486 torcedores.

LOCAL – Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).