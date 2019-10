Atlético-MG estreia Vagner Mancini contra o CSA para interromper queda livre

Vagner Mancini vai dar início nesta quarta-feira, em Maceió, a um dos principais desafios de sua carreira: nos 13 jogos que restam para o Atlético-MG no Campeonato Brasileiro, o novo treinador da equipe deve tirá-la do atoleiro em que se encontra e classificá-la para a próxima edição da Copa Libertadores. O duelo com o CSA, no Rei Pelé, terá início às 19h15.

O Atlético, que ocupou as primeiras colocações em boa parte do primeiro turno, despencou nos últimos dois meses – o time venceu apenas um de seus últimos 11 jogos no Brasileirão. E é essa queda livre, motivo da demissão do técnico Rodrigo Santana, que Mancini precisa interromper, começando com uma vitória sobre o CSA.

“Nós não temos muito tempo, por isso é importante para o Atlético voltar a vencer rapidamente. Eu respeito muito o CSA, mas temos de focar na vitória. O Atlético, como time grande, vive disso”, afirmou Mancini em entrevista à TV Galo.

Na tarde desta terça-feira, o treinador comandou em Maceió a sua primeira atividade no comando da equipe atleticana. Mancini pôde contar com o goleiro Cleiton e o lateral-direito Guga, que estavam com a seleção brasileira pré-olímpica e, por isso, desfalcaram o Atlético nas duas últimas rodadas. Outro que vai reforçar o time contra o CSA é o lateral-esquerdo Fábio Santos, que não enfrentou o Grêmio, no último domingo, por estar suspenso.

Em compensação, o técnico terá de lidar com alguns desfalques em sua primeira partida no clube. Três jogadores vão cumprir suspensão: o atacante Geuvânio e os meias Nathan e Cazares. Além deles, Otero, Victor, Jair e Chará também estão fora do jogo em Maceió.