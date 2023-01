Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 14/01/2023 - 16:34 Compartilhe





Na primeira atividade contra um adversãrio de 2023, o Atlético-MG entrou em campo neste sabado, 14 de janeiro contra o Villa Nova, em seu Centro de Treinamento. O time comandado por seu Eduardo Coudet já apresentou um pouco do que o torcedor verá em campo este ano.

O maior objetivo do trabalho era testar todo o elenco à sua disposição. Assim, o jogo-treino foi dividido em quatro tempos de 35 minutos.

No primeiro deles, o Galo de Coudet mandou a campo uma formação com Éverson; Léo, Jemerson, Bruno Fuchs e Rubens; Allan, Edenílson e Vargas; Ademir, Hulk e Pedrinho. Depois, nos dois ultimos tempos, houve muitas trocas de ambos os lados para que os dois treinadores, Coudet pelo Alvinegro e Cícero Júnior, no Villa, observassem os jogadores





Nos primeiros 70 minutos de jogo, houve empate em 1 a 1, com Hulk marcando para o Atlético e Thomasel deixando tudo igual para o Villa.

Nos terceiro e quarto tempos do jogo-treino, com muitas trocas de ambos os lados, com os técnicos rodando os elencos, o Galo acabou vencendo por 3 a 0, com dois gols de Sasha e um do argentino Pavón.

A estreia do Atlético no Mineiro 2023 está prevista para o dia 21 de janeiro, contra a Caldense em casa O Villa joga no domingo, 22, contra o Ipatinga, também em seus domínios. Todavia, há uma suspensão da competição por conta de uma ação do Betim que alega irregularidade no acesso do Ipatinga em 2022. O caso está no STJD e pode atrasar o começo da competição estadual.

